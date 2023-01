Scoop su Salvatore Di Carlo di Uomini e Donne: beccato con la nuova fidanzata (FOTO)

In queste ore è appena spuntata una notizia alquanto interessante che riguarda Salvatore Di Carlo, ex volto di Uomini e Donne. Come tutti i fan della trasmissione sapranno, il ragazzo ha interrotto il matrimonio con Teresa Cilia.

Dopo svariati anni insieme, infatti, i due hanno preso la drastica decisione di lasciarsi a causa di problemi insormontabili. A causare la rottura potrebbe essere stato anche un tradimento da parte di lui. Vediamo cosa è emerso di recente.

Salvatore Di Carlo beccato con la nuova fidanzata

Salvatore Di Carlo è finito al centro di uno scoop in queste ore. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, pare si sia fidanzato. A distanza di qualche mese dalla fine del matrimonio con Teresa, infatti, pare proprio che il ragazzo si sia già rifatto una vita. La segnalazione pervenuta da poco e diffusa dall’influencer Deianira Marzano, vede come protagonisti Salvatore e una ragazza dai capelli scuri.

I due sono seduti al tavolo di un fast food e sembrano molto complici. Sui loro visi compaiono sorrisi larghi e sguardi rilassati. Deianira ha dichiarato che questa sembrerebbe essere la nuova fidanzata di Salvatore, ma non solo. La donna ha anche ammesso che, probabilmente, Di Carlo abbia avuto un flirt con questa persona anche mentre era ancora insieme a Teresa. (Continua dopo la foto)

L’ex di Uomini e Donne tradiva Teresa con lei?

Naturalmente, almeno per il momento non vi è alcuna conferma ufficiale di questo. Tuttavia, la stessa Teresa Cilia aveva dichiarato in precedenza che il suo ex non si fosse comportato in maniera proprio esemplare. Un tradimento, dunque, potrebbe essere altamente probabile. Ad ogni modo, almeno per il momento, Salvatore Di Carlo non è intervenuto sulla faccenda, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha pubblicato nulla sul suo profilo Instagram che possa riferirsi alla sua vita sentimentale.

Teresa, dal canto suo, il questo periodo sta ricevendo diverse critiche. Proprio ieri, infatti, la donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio alquanto scortese ricevuto da un hater, il quale si chiedeva come facesse la gente a seguire una persona come Teresa. Quest’ultima, inoltre, ha annunciato ai suoi fan che presto vorrà parlare di una faccenda molto privata che la riguarda. Per tale motivo, non resta che rimanere sintonizzati e scoprire cosa avrà da confessare la Cilia di così privato ed importante.