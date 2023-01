Paura per Alberto De Pisis al GF Vip: “Potevo morire, sento il vetro…” cosa è successo (VIDEO)

La notte appena trascorsa è stata un vero incubo per Alberto De Pisis, il quale ha avuto molto paura a causa di due coinquilini del GF Vip. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Oriana Marzoli e Luca Onestini hanno cominciato a farsi degli scherzi.

Ad un certo punto, però, i due hanno fatto irruzione nella camera da letto dove stava dormendo Alberto, facendogli prendere uno spavento non indifferente. Il ragazzo, infatti, ha avuto un durissimo sfogo. Vediamo cosa ha detto.

Alberto De Pisis si è preso una brutta paura al GF Vip

Alberto De Pisis ha vissuto attimi di paura nella casa del GF Vip. Il ragazzo si era da poco addormentato quando, improvvisamente, in camera hanno fatto irruzione Oriana e Luca. I due si stavano facendo degli scherzi, pertanto, non si sono resi conto che alcuni compagni d’avventura si fossero addormentati. Onestini ha cominciato ad inseguire la Marzoli per tutta la casa con un bicchiere di vetro contenente dell’acqua. Lo scopo del ragazzo, chiaramente, era quello di bagnare la sua coinquilina.

Improvvisamente, però, i due si sono trovati di fianco al letto di Alberto, il quale è stato svegliato di soprassalto a causa degli schiamazzi. Il ragazzo non ha perso occasione per redarguire pesantemente i suoi compagni d’avventura. In primo luogo, il concorrente ha dato dei maleducati a Luca e Oriana in quanto lo avessero svegliato dal sonno. In secondo luogo, poi, ha redarguito i due giovani in quanto il gioco che stessero facendo fosse piuttosto pericoloso.

Alberto diventa una furia contro Luca e Oriana

Nel corso del suo sfogo, infatti, Alberto De Pisis ha manifestato la sua paura in quanto temeva che qualcuno potesse ferirsi con il vetro dei bicchieri. Nel caso in cui tale oggetto si fosse rotto, infatti, ci sarebbero potute essere delle conseguenze molto spiacevoli. Alberto, poi, ha perso totalmente il controllo nel momento in cui i due ragazzi hanno fatto cadere delle cose dal suo comodino.

A quel punto, allora, Luca e Oriana si sono resi conto di aver commesso un errore ed hanno chiesto scusa al loro compagno d’avventura. I due, infatti, si sono subito dati da fare per asciugare il letto di Alberto e per mettere tutte le cose al loro posto. Purtroppo, però, lo spavento che si è preso De Pisis non è stato possibile cancellarlo. Il ragazzo, infatti, ha detto che adesso ci avrebbe messo una vita per riaddormentarsi.