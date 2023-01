Il Paradiso delle signore trama 11 gennaio: Umberto fa tremare Adelaide e Marcello

La trama della puntata di mercoledì 11 gennaio del Paradiso delle signore rivela che ci sarà un grande colpo di scena per quanto riguarda Umberto, Adelaide e Marcello. Quest’ultimo, infatti, si renderà conto di alcuni movimenti sospetti che riguardano Palazzo Andreani. A quanto pare, Guarnieri farà una mossa molto importante.

Per quanto riguarda Veronica, invece, la donna continuerà ad essere alla ricerca di un nuovo lavoro. Gemma, a gran sorpresa, si recherà dalla madre dandole una splendida notizia. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nella puntata in questione.

Nuova mossa di Umberto contro Adelaide al Paradiso delle signore

Nella puntata del 11 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello e Adelaide si troveranno d’accordo sulla scelta di mettere nuovamente in vendita a Palazzo Andreani. Su di un altro versante, poi, vedremo che la contessa prenderà di buon grado la proposta fatta da Matilde. Come detto in precedenza, in redazione si è liberato un posto per quanto riguarda la gestione della rubrica intitolata “la posta del cuore”. La Frigerio si è offerta per ricoprire questo incarico.

Ebbene, nel corso della puntata di mercoledì, vedremo che Adelaide si comincerà ad accettare l’iniziativa di Matilde. Quest’ultima, dunque, si cimenterà nella gestione di questo nuovo progetto per lei molto importante. Nel frattempo, però, l’attenzione di Adelaide verrà catturato da un’altra faccenda. Marcello, infatti, scoprirà una notizia alquanto in attesa che riguarda la banca Fumagalli.

Trama 11 gennaio: Francesco scappa via

Una volta fatta la scoperta, Marcello si recherà immediatamente da Adelaide per metterla al corrente di tutto quello che è successo. Nello specifico, infatti, i due verranno a conoscenza della prima mossa fatta da Umberto per acquistare Palazzo Andreani. Il commendatore, infatti, si darà da fare per riuscire nel suo intento e per vendicarsi di sua cognata e del suo complice.

Su di un nostro versante, poi, nel corso della puntata del 11 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Veronica accoglierà di buon grado la bella notizia portata da Gemma. Per la donna, infatti, potrebbe esserci l’opportunità di avere un lavoro all’interno del grande magazzino. Per le si tratterebbe di una splendida novità, che le consentirà di aiutare Ezio in questo momento così delicato. Paola e Francesco, invece, avranno un duro scontro. Al termine della lite lui non tornerà a casa e questo metterà in agitazione la donna.