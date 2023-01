GF Vip 7, anticipazioni 9 Gennaio 2023: possibili nuovi ingressi e provvedimenti in arrivo

Lunedì 9 gennaio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. L’inizio del 2023 è stato particolarmente scoppiettante nella casa più spiata d’Italia. Infatti, molte le liti, tante le incomprensioni e anche atteggiamenti non proprio di gran classe da parte di alcuni vipponi.

Le anticipazioni a riguardo la diretta di questa sera ci fanno sapere che molte saranno le novità. Oltre a nuovi possibili ingressi potrebbero arrivare anche provvedimenti disciplinari verso due concorrenti.

GF Vip 7, anticipazioni di stasera: chi vincerà il televoto?

Ricordiamo che questa settimana sono tre i concorrenti che si sfidano al televoto: Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei. Ma nella puntata non ci sarà nessuna eliminazione: chi riceverà più preferenze al televoto sarà immune dalle prossime nomination. La favorita del pubblico, sondando gli umori del web, sembra essere l’influencer venezuelana.

Sicuramente si parlerà delle coppie. Antonella ed Edoardo si sono riavvicinati ma nelle ultime ore un comportamento di lui ha scatenato di nuovo l’ira della Fiordelisi ma anche del popolo web. Donnamaria ha sentito delle urla fuori della casa dove davano della poco di buono alla fidanzata. Il ragazzo al posto di arrabbiarsi o indignarsi si è lasciato andare ad una lunga risata. Di sicuro si parlerà anche degli Incorvassi anche loro molto vicini ma alle prese con le solite litigate.

Nuovi ingressi e possibili provvedimenti disciplinari

Le anticipazioni ci fanno sapere anche che è possibile che arrivino provvediemtni disciplinari verso due concorrenti, Dana Saber e Nicole Murgia. Quest’ultima il 5 gennaio si è resa protagonista di un gesto di pessimo gusto. Mentre stava cucinando con Luca Onestini, dietro di lei è passata Nikita Pelizon e Nicole si è gettata del sale sulle spalle.

Un gesto certamente volontario e notoriamente scaramantico che potrebbe costarle caro. An che Dana potrebbe essere richiamata dal conduttore, sia dopo lo spintone ad Oriana ma anche per aver cercato di aprire la porta rossa e uscire dalla Casa. Infine, dal web circolano voci anche di possibili nuovi ingressi. Secondo quanto emerso nuovi vipponi sono pronti a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà ma sicuramente non entreranno in questa puntata.