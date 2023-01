Amici, un ex volto noto denuncia: “Ho subito circa 30 tentativi di abusi da volti Rai e Mediaset”. Confessione choc!

Purtroppo ancora una volta si torna a parlare di abusi e molestie nel mondo dello spettacolo. In questi anni sono stati tante le attrici, show girl ma anche ballerine a denunciare quello che spesso si nasconde dietro a colloqui e proposte di lavoro. Questa volta a far scattare la denuncia è un ex volto di Amici che sicuramente tutti ricorderete.

Amici, ex insegnante denuncia abusi e molestie

A parlare per la prima volta è Fioretta Mari, stimata attrice, doppiatrice e insegnante di recitazione e dizione, che per svariati anni ha lavorato anche come Professoressa ad Amici di Maria De Filippi.

In una lunga intervista a La Repubblica la donna ha rivelato che colleghi e addetti ai lavori hanno fatto di tutto per portarla a letto in passato. Ricordiamo che ad oggi l’ex insegnante della scuola ha ottant’anni ma ricorda ancora quanto successo con dolore e vergogna.

Fioretta ha confidato di aver vissuto tanti e diversi episodi orribili, che non ha mai denunciato per paura di non poter più lavorare e che sono state tante le persone che hanno provato ad approfittarsi di lei. “Mi hanno molestata oltre 30 volte: hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi.

Fioretta Mari: tentati abusi da volti Rai e Mediaset

La Mari ha raccontato di un episodio che ancora oggi ricorda e che si porta dentro. ha raccontato di un regista che era stato invitato a casa sua per un evento. All’improvviso lei si era alzata per andare in bagno lui l’ha seguita e ha chiuso la porta. In quell’istante ha avuto molta paura sapeva di non poter gridare perchè c’erano i bambini, allora gli ha detto qualcosa di molto brutto. Lui alla fine l’ha estromessa da un lavoro. “Mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero”.

Fioretta che per anni è stata un volto noto ed apprezzato di Amici ha lasciato i lettori davvero sotto choc con queste queste sue dichiarazioni. L’attrice non ha fatto nomi, per non rovinare la carriera di qualcuno che è ancora in vita. Ma ha precisato che si tratta di personaggi di grande calibro sia delle rete Mediaset che Rai. Al contrario invece ha parlato benissimo di alcuni personaggi noti: Manfredi, Albertazzi, Lionello, Solenghi, Baudo, Tognazzi