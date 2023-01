Oroscopo 10 gennaio 2023: Toro dinamici, Scorpione un po’ indecisi

Secondo l’oroscopo del 10 gennaio 2023, i nati sotto il segno della Vergine devono essere un po’ più egoisti. Gli Ariete, invece, sono molto determinati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La determinazione è una vostra dote, solo che avete poca pazienza. Questo, dunque, potrebbe portarvi ad entrare in conflitto con voi stessi. In questo periodo, però prevarrà la volontà di realizzare i vostri obiettivi.

Toro. Siete molto dinamici e pieni di spirito d’iniziativa. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma dovete essere bravi a cogliere al volo delle occasioni, che potrebbero non ripresentarsi una seconda volta.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 10 gennaio 2023, i nati sotto questo segno devono lottare. Non siate rassegnati in quanto questo è il primo passo verso la sconfitta. Lottate e non demordete.

Cancro. Spesso tendete a vedere il lato negativo delle cose, ma adesso è tempo di essere un po’ più ottimisti. Non aspettate che siano sempre gli altri a fare il primo passo nei vostri confronti.

Leone. Siete un po’ schivi. Non amate essere chiamati troppo in causa in questo periodo. Cercate di non prendere delle decisioni troppo in fretta e non aspettatevi troppo dalle persone che vi circondano.

Vergine. Siete persone molto attente a quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Cercate di essere un po’ più menefreghisti e di badare di più a voi stessi, in certi casi è necessario.

Previsioni astrali 10 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle polemiche, soprattutto per quanto riguarda la sfera familiare. Cercate di non fomentare le discussioni e di lasciarvi scivolare un po’ di più le cose addosso.

Scorpione. Siete un po’ indecisi su che direzione da prendere. Buon momento per quanto riguarda la realizzazione di alcuni progetti. Questo è il tempo di essere concreti. L’oroscopo del 10 gennaio vi invita ad essere risoluti.

Sagittario. Nella vita è importante darsi delle priorità, specie se le cose da fare sono davvero parecchie. In amore è tempo di pensare in grande. Ottimo momento per concedersi qualche sfizio.

Capricorno. Non aspettate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. Siate più attivi e risoluti. Ci sono delle buone notizie per quanto riguarda l’amore, forse qualcosa si sta sbloccando.

Acquario. Se non potete cambiare il corso degli eventi, allora cambiate il vostro modo di relazionarvi. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma è importante osare e cogliere al volo le occasioni.

Pesci. Buon momento per crescere e per imparare cose nuove. Siete persone molto curiose, che fanno molte domande. Tuttavia, ci sono quesiti ai quali non è possibile dare una risposta, rassegnatevi.