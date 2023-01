C’è posta per Te, Valentina incinta dopo essere tornata con Stefano? Clamoroso epilogo

La coppia più discussa della prima puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 7 gennaio, è sicuramente quella formata da Valentina e Stefano. In molti sono curiosi di sapere come sia andata a finire la storia tra i due, ebbene, stando a quanto emerso in queste ore, pare proprio che lei sia incinta.

A dare questo annuncio sono stati alcuni utenti di Twitter, i quali hanno dichiarato di essere molto vicini alla coppia. Vediamo, dunque, che cosa sembra sia accaduto a distanza di diversi mesi dalla registrazione di quella puntata.

Valentina è davvero incinta dopo C’è Posta per te?

Valentina di C’è Posta per te è davvero incinta? Questa è la domanda che in queste ore sta spuntando sul web. I telespettatori del programma di Maria De Filippi, infatti, sono molto curiosi di sapere cosa sia accaduto a distanza di tempo dalla registrazione della puntata. Ricordiamo, infatti, che tale trasmissione viene registrata con largo anticipo. Tale storia, infatti, pare sia stata ripresa a luglio e mandata in onda dopo ben sei mesi.

In tale lasso di tempo, dunque, potrebbe essere accaduto di tutto e i telespettatori vogliono saperlo. La risposta definitiva si avrà in occasione dell’ultima puntata del talk show del sabato sera, in cui si scoprirà quale sia stato l’epilogo di tutte le storie trattate durante l’edizione di quest’anno. In attesa che ciò accada, però, sul web stanno cominciando a trapelare delle indiscrezioni molto interessanti.

La segnalazione di un amico di Stefano

Tra di esse c’è, soprattutto, quella secondo cui pare che Valentina sia incinta dopo la riappacificazione con Stefano a C’è Posta per te. A quanto pare, i due hanno deciso di mettere da parte i rancori e tutti problemi che hanno vissuto, ed hanno deciso di allargare la famiglia. Ricordiamo che i due hanno già tre figli questo, dunque, sarebbe il quarto- L’annuncio è stato dato da un utente di Twitter.

La persona in questione ha detto di essere in contatto con la coppia, per tale ragione ha scoperto in anticipo la lieta novella. In particolare, l’utente ha dichiarato di essere un amico di lui. Il contatto è chiaramente fake per tutelare la privacy. I diretti interessati, invece, sono vincolati a non poter divulgare informazioni in merito a quanto accaduto tra loro dopo la registrazione della puntata.