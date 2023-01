Wanda Nara, lo fa ancora: tutta nuda in spiaggia come mamma l’ha fatta. Décolleté e parti intime in bella vista

Non c’è molto da dire questa volta davanti a questo meraviglioso scatto pubblicato da Wanda Nara. Spesso Lady Icardi ama stuzzicare i suoi fan mostrandosi con abitini aderenti e anche in intimo. Scatti da censura li definirebbero in tanti ma mai come questo.

Ora la show girl ha deciso davvero di superarsi mettendosi totalmente nuda in riva al mare. Un’immagine che lascia completamente libera ogni immaginazione, infatti, proprio per questo motivo Wanda è stata costretta a bloccare i commenti.

Wanda Nara tutta nuda in riva alla spiaggia: mani sul seno e perizoma da urlo

La bellissima show girl nonostante sia ancora in vacanza, sui social non mancano foto e video bollenti. Come detto in precedenza, Wanda sa sempre come stupire e soprattuto come alzare la temperatura fredda di questi giorni tra i suoi seguaci.

Il pubblico, in particolare quello maschile la ama e per fargli perdere la testa le basta davvero molto poco. Alcune ore fa, a farli impazzire una foto dove si mostra totalmente nuda in spiaggia. Uno sguardo ammiccante e con un fisico da urlo, la Nara ha veramente steso tutte le rivali. Con addosso un mini perizoma dove a stento si vede, la 36enne si è superata. Ecco a voi lo scatto per i commenti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

La show girl pronta a mollare tutto e a tornare in Argentina

La showgirl argentina, tra storie d’amore finite e nuovi flirt, non smette mai di lavorare e di godersi il suo tempo con la famiglia. Ad oggi ancora non si è capito se con Icardi è la relazione è terminata o meno quel che è certo però è che di recente hanno trascorso una bellissima vacanza assieme.

Infatti, tornata dal viaggio con Maurito ora sta godendo la sua “verano” (estate) con i figli e sembra non avere intenzione di tornare in Europa. Attualmente si trova nella sua terra, Argentina. E in una recente intervista avrebbe dichiarato proprio questo: “voglio restare a vivere in Argentina e voglio lavorare qui. Per me quella (europea) è una fase conclusa”, avrebbe dichiarato.