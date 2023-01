UeD, dopo Salvatore, anche Teresa Cilia beccata con il nuovo fidanzato: lei fa un annuncio (FOTO)

Nuovo capitolo di vita per Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Dopo aver dato la notizia inerente l’avvistamento dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne con la nuova fiamma, adesso è la volta di Teresa. Anche lei, infatti, pare abbia un nuovo fidanzato.

In queste ore, infatti, sulla pagina Instagram di Deianira Marzano sono apparse le foto dell’ex tronista del talk show di Maria De Filippi e del suo nuovo compagno. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Teresa fa un annuncio a tutti i suoi fan

Il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è decisamente ultimato. Entrambi, infatti, hanno trovato un nuovo amore e in queste ore la dama è stata beccata col nuovo fidanzato. Dopo essersi disperata parecchio per l’epilogo che ha preso la sua vita, Teresa ha deciso di farsi forza, di rialzarsi e di ricominciare daccapo. Nel corso della giornata di ieri, infatti, la ragazza aveva annunciato di essere in procinto di uscire.

Una volta vestitasi di tutto punto e truccata, Teresa è uscita, prima di farlo, però, ha detto ai fan che avrebbe voluto parlare di una cosa molto privata. Il motivo per cui ha manifestato la volontà di fare delle confessioni ai suoi fan risiede nel fatto che non gradisce quando le persone parlano a sproposito. Pertanto, la giovane ha promesso che, quando sarebbe rientrata a casa, e avrebbe avuto un attimo libero, si sarebbe aperta con i suoi fan.

La Cilia beccata con il nuovo fidanzato

Questo, però, almeno per il momento non è avvenuto. Alla luce di quello che è emerso in queste ore, però, non è difficile intuire quale fosse l’argomento che la ragazza voleva trattare. Teresa Cilia, infatti, è stata appena immortalata con il nuovo fidanzato. I due si trovano seduti al tavolo di un locale, intenti a scambiarsi tenere effusioni. Lui è seduto di spalle, pertanto, non è possibile riconoscere i suoi lineamenti.

Da quel poco che si vede, però, sembra che il giovane abbia i capelli scuri e piuttosto corti. La statura sembra essere corpulenta e il look giovane e sportivo. Dopo l’uscita di questa segnalazione, dunque, sembra svelato l’argomento che Teresa avrebbe voluto trattare con i suoi fan. Molto probabilmente, la ragazza voleva aprirsi con i suoi fan raccontando cosa stia succedendo nella sua vita privata, onde evitare che la gente potesse trarre conclusioni affrettate. Adesso non resta che attendere per vedere cosa avrà da dire.