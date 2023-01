Uomini e Donne spoiler 10 gennaio: sorpresa per Gloria, liti al trono classico

La puntata di martedì 10 gennaio di Uomini e Donne proseguirò da dove si è interrotta quella del 9. A tal riguardo, si continuerà a parlare dell’intricata vicenda che riguarda Alessandro e Paola.

I due continueranno a scontrarsi duramente, fino a giungere alla conclusione di non vedersi più. Successivamente, poi, sarà la volta di Riccardo e Gloria. I due prenderanno un’importante decisione. Al trono classico, invece, non mancheranno le liti e i colpi di scena.

Novità per Gloria nella puntata del 10 gennaio

Nella puntata del 10 gennaio di Uomini e Donne vedremo che Paola e Alessandro continueranno a scontrarsi. La donna ha confessato di aver fatto l’amore con il cavaliere e questo scatenerà le ire del cavaliere. Quest’ultimo, infatti, era rimasto d’accordo con la dama che non avrebbero confessato questa cosa, ma lei poi pare abbia cambiato idea e abbia raccontato tutto anche alla redazione. al discussione si protrarrò per un bel po’ di tempo.

Una volta archiviata questa intricata vicenda, poi, si passerà a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere siederà nuovamente al centro dello studio con Gloria e racconterà gli ultimi sviluppi. A tal riguardo, entrambi diranno di non riuscire ad andare avanti, pertanto, ribadiranno la volontà di interrompere la loro conoscenza. Per la dama, però, ci sarà una sorpresa inattesa. Per lei, infatti, arriverà un nuovo cavaliere. Lui si chiama Umberto e lei lo ascolterà molto volentieri. Al termine del dibattito, poi, manifesterà la volontà di conoscerlo. Che per lei sia la volta buona che dimentichi Riccardo? Vedremo.

Anticipazioni trono classico di Uomini e Donne

Passando al trono classico, invece, verso la parte conclusiva della puntata del 10 gennaio di Uomini e Donne, Maria De Filippi dovrebbe far entrare i tronisti. Per quanto riguarda Federico Nicotera, il ragazzo ha portato fuori Alice. I due sono stati al concerto di Alessandra Amoruso insieme e tutto è andato divinamente. In studio, però, ci sarà una discussione molto accesa con Carola.

La ragazza, infatti, non vorrà entrare in puntata poiché troppo arrabbiata con il tronista per quanto accaduto nella scorsa registrazione. Su esortazione di Maria De Filippi, poi, la ragazza entrerà ma ribadirò la sua assoluta insoddisfazione nei riguardi dei comportamenti di Federico. Lavinia Mauro uscirà con entrambi i suoi corteggiatori e specie l’esterna con Alessio Corvino sarà degna di nota. Per Federico Dainese ci sarà un colpo di scena, ma dei più giovani si approfondirà mercoledì.