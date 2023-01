Uomini e donne oggi, caos in puntata: Paola e Alessandro mentono, Maria perde le staffe e chiama la redazione

Dopo la lunga pausa natalizia, è tornato in onda uomini e donne. La puntata ovviamente è partita subito con il botto dato che al centro studio si è subito seduta Gemma. La dama ha raccontato che si sta vedendo con Alessandro e tra di loro l’esterna è andata molto bene.

La piemontese però non è l’unica signora che il cavaliere sta vedendo infatti dopo poco è spuntato fuori che con un’altra dama ha avuto una notte di passione.

Uomini e donne oggi: Alessandro scatena il caos tra le dame

A Maria De Filippi si sa non sfugge mai nulla a Uomini e Donne. A infastidire la padrona di casa è questa volta Alessandro Sp., il cui comportamento ha lasciato un po’ a desiderare. Tutto è partito da Gemma che è uscita con lui e la serata subito si è fatta bollente. La dama di Torino si è fatta avanti, aprendo anche discorsi al quanto piccanti, tanto da essere censurati.

Maria poi ci mette ancora del suo quando Gianni chiede i dettagli di questi discorsi: “Non c’è un di che si tratta, perché parliamo di questo? Insomma Gemma fa ginnastica, si tiene in forma. Oggettivamente ha un bel fisico”. Detto ciò, si passa avanti facendo entrare un regalo di Alessandro per Gemma: una collana con un corno portafortuna rosso, che ha portato anche a Paola.

Paola esce dallo studio in lacrime, Alessandro smascherato, Maria sbotta

Entrata Paola la situazione subito si è surriscaldata perchè i due nonostante raccontano che c’è stato solo un bacio si capisce che non è vero. Infatti, ad avere subito il dubbio è Gianni che fa la domanda diretta al cavaliere chiedendo sincerità. Lui continua a girarci intorno, lasciandosi andare a un’affermazione che porta Paola a lasciare lo studio in lacrime improvvisamente. Nessuno capisce tale reazione tranne Maria. Alla fine la dama rientra e con Alessandro ha un forte faccia a faccia.

Paola è molto amareggiata e non capisce perchè l’uomo stia dando tutta un’altra versione di quello che è successo. Arrivati a questo punto, prende la parola anche la De Filippi che si arrabbia addirittura con gli opinionisti che continuano ad additare la dama. “Ma lo sta dicendo! Non lo sta proteggendo, è rimasta male”, ha urlato la conduttrice. Alla fine Paola rientra e questa volta senza paura dichiara Abbiamo fatto l’amore con la A maiuscola, eri tu che non volevi dire che eravamo andati oltre, perché dovevi uscire con altre persone”.