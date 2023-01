GF Vip anticipazioni: l’ex fidanzato di Oriana pronto ad entrare? Ecco la verità

Nelle scorse ore Oriana ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Parlando delle sue storie avute nella Casa ad oggi la modella ha dichiarato di non essere interessata a nessuno ma di avere nella sua testa ancora il suo ex.

Quindi ne con Antonino e tanto meno con Daniele ha nessun interesse, il suo cuore pare sia ancora impegnato con Ivan Gonzalez. Si tratta dell’ex tronista di Uomini e donne, con la quale ha avuto un importante storia. Dopo tali dichiarazioni sul web si è subito scatenata la notizia che il giovane potesse entrare al GF Vip. Ma cosa c’è di verso su questo pettegolezzo?

GF Vip, anticipazioni: entra Ivan Gonzalez?

Secondo le indiscrezioni, pare che Oriana sia ancora “presa” da Ivan ed in molti avevano ipotizzato una sorpresa per lei proprio stasera al Grande Fratello Vip. A svelare come stanno realmente le cose ci ha pensato ancora una volta Deianira Marzano. La blogger ha svelato che ciò non accadrà:

In merito alla notizia che facevano entrare l’ex di Oriana non è vero. Lui è fidanzato e oggi stesso è in partenza con la nuova fidanzata. Non so se Oriana sa che è nuovamente fidanzato. Ma ha ancora la testa a lui. Signorini l’aveva anche chiamato ma lui ha rifiutato l’invito sia per sorpresa che come concorrente. Pensavo che stesse partendo per Roma ma ci ha pensato la fidanzata nuova a far capire che sta partendo con lui.

Deianera Marzano smentisce il gossip

Sempre come riportano alcune indiscrezioni, Deianera racconta che Alfonso Signorini pare l’avesse realmente contatto l’ex tronista ma lui sembra aver detto di no.

Pochi sanno che attualmente Ivan Gonzalez è felicemente fidanzato e in queste ore è proprio in partenza per un viaggio di piacere assieme alla sua nuova fiamma. Quindi, se qualcuno ha pensato che il giovane ed ex belloccio di Ued potesse entrare al GF Vip può dormire sogni tranquilli.