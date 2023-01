Clizia Incrovaia arriva al GF Vip per difendere la sorella ma riceve un palo esagerato. Che figura!

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. La prima parte del programma è stata dedicata agli Incorvassi.

Ospite della serata proprio Clizia che è stata invitata come tu tutti hanno capito a mettere in cattiva luce la Nicole Murgia e bacchettare Tavassi . L’ex gieffina ci ha provato in tutti i modi ma alla fine è stata messa solo in imbarazzo da tutti e due.

Edoardo Tavassi e Nicole Murgia smentiscono Clizia

Clizia Incorvaia, dunque, è entrata in casa prima di tutto per mettere in riga Edoardo perché secondo lei dovrebbe avere un po’ più di rispetto per Micol e dovrebbe quindi smetterla di flirtare con Nicole Murgia.

Clizia si è rivolta a Tavassi anche con tono minaccioso, invitandolo a prendere le distanze da Nicole. Edoardo ha risposto che tutta questa preoccupazione non è importante e anche questo attaccamento nei suoi riguardi non ha nessun fondamenta, sottolineando che lui e Nicole sono solo amici.

A smentirla poi anche la stessa Murgia che in due parole le ha detto di aver visto un film che non esiste. Arrivati ad un certo punto si è iniziato a vedere una certa difficoltà di Clizia e anche di Signorini che ha deciso di chiamare anche Micole per dire la sua.

GF Vip: anche Micole Incorvaia mette a tacere la sorella

In questo dibattito senza senso, Signorini in netta difficoltà ha chiamato anche Micole per farle dire la sua. Il conduttore invitando la giovane fuori pensava di scatenare una lite o altro ma anche in questo caso la giovane Incorvaia ha messo a tacere la sorella. “Sorellona, queste cose che hai detto io non le ho mai pensate, te lo giuro, mai pensate.

Ce le hanno anche urlate al megafono, mi hanno detto di stare attenta alla Murgia e di non fidarmi.” Insomma, la gieffina ha cercato di far capire alla sorella che non esiste nulla di quello che vede, dandole così il terzo palo della serata!