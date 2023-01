Alfonso Signorini travolto dalle critiche dopo il GF Vip: cosa non doveva assolutamente dire

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Come sempre tanti gli argomenti trattati ma anche tante le sorprese. Alfonso Signorini dopo aver parlato dibullismo e di salute mentale ha deciso di cimentarsi in un altro delicato argomento, come quello della violenza domestica.

Un argomento che ha riguardato Nicole e Andrea, dato che in passato hanno avuto una storia e sembra che tra di loro ci siano stati problemi seri e gravi!

Nicole Murgia e Andrea Mastelli: liti e “menate” tra i due

Tutto è nato dal blocco dedicato ad Andrea Maestrelli e a Nicole Murgia, i due vipponi che com’è noto in passato hanno avuto una relazione. Questa sera, di fronte a milioni di telespettatori che forse si sono persi quale dettaglio, l’ex coppia ha avuto un confronto. Signorini ha deciso di svelare al pubblico i dettagli spinosi che Maestrelli, giorni fa, aveva raccontato sulla fine della relazione con l’ex.

Il bel concorrente aveva già anticipato a Edoardo Tavassi quello che era successo con Nicole Murgia e l’aveva fatto con un geniale escamotage, il cosiddetto “codice snap”. Con questo linguaggio, il giovane aveva detto che la ex lo menava e che era finito addirittura in ospedale.

Stando al racconto la discussione tra i due era diventata talmente accesa che la Murgia le aveva dato uno schiaffo. Ma nello stesso tempo ha parlato anche di un piatto che avrebbe causato a Mastelli una ferita. Insomma, un argomento serio e delicato da trattare con le pinze.

Signorini nella bufera: era tanto necessario aprire questo argomento?

Già durante la diretta del GF Vip, molti utenti si sono scagliati contro Alfonso Signorini per aver portato in televisione un argomento delicato. Infatti, sono stati in tanti i telespettatori a scagliarsi contro di lui soprattutto perché è il primo a dire sempre che di non voler parlare della questione fin troppo delicata. Nonostante questo e nonostante anche le parole di Andrea che più volte gli ha ripetuto che la questione è stata risolta fuori, Alfonso ha insistito.