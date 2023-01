Sonia Bruganelli punge Alfonso Signorini e affonda la Salemi in diretta: Sei un bimbominc*ia”

Il 9 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nello stesso tempo c’è stato il ritorno dalle vacanze di Sonia Bruganelli, infatti, l’opinionista per due puntate era stata sostituita da Soiel Sorge. Accanto a lei come sempre Orietta Berti..

Proprio ad inizio puntata Signorini ha dato il benvenuto alle sue due opinioniste e proprio in questi istanti alcune battute della moglie di Paolo Bonolis non sono passate inosservate.

Sonia Bruganelli è tornata al GF Vip: non passa inosservata la battuta a Signorini

Come detto in precedenza, Sonia Bruganelli è appena tornata da un meraviglioso viaggio da New York assieme alla sua famiglia. L’opinionista ha raccontato che si è molto divertita e soprattuto è stata accanto al nipotino. A prendere la parola ci ha pensato subito Alfonso che ha sottolineato che quando è stata in vacanza ha speso molti soldi in un negozio sportivo.

A farglielo sapere lo stesso ragazzo che lavorava in questo noto brand. Mi ha contattato una persona e mi ha detto che tu Bruganelli hai speso tanti soldi in questo negozio. Hai svaligiato lo store!

Sonia in totale imbarazzo ha ammesso con un sorriso che è vero ma non si è resa conto di come Alfonso potesse saperlo. Guardando una foto, mostrata dal conduttore, la Bruganelli ha ribaltato tutto.

Sonia Bruganelli affonda Signorini e la Salemi

La moglie di Bonolis ha ammesso che è vero che è stata in quel negozio ma che è stato lui a farsi mandare quella foto. Sapeva che i ragazzi che lavorano in questi store sportivi sono bellissimi per cui ha chiesto uno scatto. In questo modo Sonia ha smascherato Alfonso che secondo lei ha ribaltato tutta la questione. Signorini invece ribadisce che è stata lei a dire “guarda che figo”.

Arrivati a questo punto però, Sonia, si lascia andare a delle battutine che non sono passate inosservate sia verso il collega che verso Giulia Salemi. Lady Bonolis infatti ha dichiarato: Ti ho lasciato che eri una personcina seria, direttore di giornale e conduttore, e ti ritrovo che sei un bimbominc**a che fa i video e i Tik Tok”. E’ colpa di Giulia Salemi?, ha chiosato ancora!