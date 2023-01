Wilma Goich terribile gaffe al GF Vip contro gli sponsor: Signorini si infuria

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip si sono verificati svariati episodi degni di nota e tra di questi c’è stata anche una gaffe di Wilma Goich. La donna è stata chiamata in causa da Alfonso Signorini per parlare del difficile rapporto che si è venuto a creare con Dana Saber.

Ad un certo punto, però, la donna si è resa protagonista di una frase infelice che ha generato un bel po’ di sgomento in studio. Lo stesso conduttore non ha potuto fare a meno di redarguire la concorrente. Vediamo cosa è successo.

La gaffe di Wilma Goich al GF Vip

Wilma Goich si è resa protagonista di una gaffe alquanto imbarazzante durante la puntata di ieri del GF Vip. Alfonso Signorini ha chiesto alla donna di andare in un’altra stanza per poter affrontare il delicato argomento inerente la posizione di Dana Saber nella casa. La nuova arrivata, infatti, ha generato un bel po’ di scompiglio. Tra le poche persone che sembrano tollerare la sua presenza c’è Daniele Dal Moro. Tra i due, infatti, sembrava stesse nascendo una certa intesa, che ha innervosito parecchio Wilma.

La donna, così, è stata chiamata in disparte per parlare di questa faccenda. Per smorzare un po’ i toni, però, Alfonso ha esortato la concorrente ad offrire un Mikado alla sua “rivale”, così per stemperare un po’ la tensione. A quel punto, però, la Goich ha detto di non poter mangiare tale snack in quanto le provocasse il mal di pancia. Dinanzi queste parole, Signorini è impallidito.

Signorini e opinioniste cercano di recuperare

Il conduttore, infatti, ha subito redarguito Wilma Goich per la gaffe commessa in diretta al GF Vip. Alfonso, infatti, ci ha tenuto a fare presente che quello fosse uno dei principali sponsor della trasmissione, pertanto, la donna non poteva parlare in quel modo. Resasi conto dell’errore, Wilma ha provato a rimediare dicendo di non poter esagerare poiché ne ha mangiati davvero troppi nell’ultimo periodo.

Anche dallo studio sono intervenute le opinioniste per cercare di porre rimedio alla situazione. Sia Sonia Bruganelli, sia Orietta Berti, infatti, hanno esortato gli autori a procurare un po’ di Mikado anche per loro, cosa che non si sta verificando più. Malgrado i numerosi tentativi di riparare, però, il danno è stato ormai fatto, Ci saranno delle conseguenze?