Antonino Spinalbese ha la tv? Il concorrente del GF Vip si smaschera da solo

Antonino Spinalbese, purtroppo, non è ancora rientrato nella casa del GF Vip e ieri si è collegato dalla camera dell’hotel presso cui sta effettuando la quarantena per partecipare alla puntata. Durante uno dei suoi interventi, però, è saltata fuori una faccenda piuttosto incresciosa, che sta spingendo in molti a credere che il ragazzo abbia la tv in camera.

Il concorrente, infatti, sembrava molto informato sulle dinamiche interne alla casa di cinecittà. Per tale ragione, Giaele De Donà ha posto l’accento su una questione che sta generando molto sgomento. Vediamo nel dettaglio quello che è successo.

Antonino parla di fatti accaduti al GF Vip, ha la tv?

Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip ci sono stati svariati collegamenti con Antonino Spinalbese. Il concorrente è stato operato e tutto sembra essere andato nel migliore dei modi. Per tale ragione, dopo l’intervento, il giovane è stato trasferito presso un hotel all’interno del quale deve effettuare la quarantena. Trascorso il lasso di tempo necessario, poi, il protagonista potrà rientrare in casa e continuare la sua avventura come concorrente.

Ad ogni modo, durante i collegamenti di ieri, Antonino Spinalbese ha detto delle frasi che hanno fatto sorgere il dubbio che abbia una tv da cui segue il GF Vip e probabilmente anche altro. A porre l’accento sulla questione è stata Giaele De Donà. La ragazza, dopo la puntata, si è confrontata con alcuni compagni d’avventura ed ha detto delle frasi che hanno insinuato dei dubbi.

Giaele smaschera Spinalbese

Nello specifico, durante il collegamento, Antonino ha commentato il legame nato tra Luca Onestini e Oriana Marzoli ed ha parlato di una conversazione avvenuta tra i due in piscina. Tale conversazione, però, si è verificata nel corso della settimana ed è andata in onda durante il daytime. Dunque, come faceva il concorrente a sapere cosa si fossero detti i due? Le parole di Antonino Spinalbese, dunque, hanno fatto sorgere il sospetto che il giovane avesse una tv attraverso la quale ha seguito le dinamiche del GF Vip.

Giaele, infatti, ha ammesso di essere convinta che le cose siano andate esattamente in questo modo. Se le cose stessero davvero in questo modo, però, ci sarebbe una grande infrazione del regolamento. I concorrenti, infatti, se sono ancora in gioco, al di là del luogo in cui si trovino, non dovrebbero avere alcun contatto con il mondo esterno. Pertanto, si attendono spiegazioni da parte degli autori o del conduttore.