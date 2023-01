Alfonso Signorini tira in ballo Belen al GF Vip, Antonino imbarazzatissimo: la reazione inattesa

Anche se Belen Rodriguez non ha mai commentato l’esperienza di Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip, la donna è spesso tirata in ballo, stavolta da Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, nell’affrontare una faccenda inerente Oriana Marzoli, ha pronunciato una frase un po’ imbarazzante, che riguarda la famiglia di Belen.

Il presentatore, infatti, si è lasciato scappare una frase sulla madre della showgirl che ha imbarazzato non poco Antonino. Quest’ultimo ha avuto una reazione un po’ inaspettata. Vediamo cosa è successo.

Alfonso tira in ballo la madre di Belen Rodriguez

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha tirato in ballo Belen Rodriguez durante un blocco nel quale era collegato anche Antonino Spinalbese. Ricordiamo che il ragazzo è attualmente in quarantena, in attesa di poter rientrare in casa dopo l’operazione a cui si è sottoposto. Ad ogni modo, durante la messa in onda di ieri, Oriana Marzoli ha ricevuto una sorpresa da parte di sua madre.

La donna è entrata in casa ed ha parlato a sua figlia facendole tanti complimenti e cercando di darle forza e coraggio. Lo sproloquio della donna, però, si è protratto per un bel po’ di tempo, al punto che lo stesso conduttore ha fatto un po’ di fatica ad inserirsi nella conversazione per cercare di placare la donna. Dopo svariati tentativi, poi, il padrone di casa del GF Vip è riuscito a fermare la donna e a prendere lui la parola. In quel momento, ha detto una frase alquanto inattesa.

Antonino imbarazzato dalle parole di Signorini al GF Vip

Alfonso Signorini, infatti, rivolgendosi ad Antonino Spinalbese che era in collegamento, ha detto una cosa sulla madre di Belen. Nello specifico, detto al concorrente che fosse stato fortunato a “liberarsi” di Oriana. In caso contrario, infatti, se la storia fosse andata avanti, il parrucchiere si sarebbe dovuto relazionare anche con la logorroica madre della giovane. Successivamente, poi, il presentatore ha parlato di Veronica Cozzani.

A tal riguardo, ha detto che la madre di Belen, a confronto della madre di Oriana, è muta ed è un agnellino. Tali parole, però, hanno fatto calare il gelo nello studio. Antonino, infatti, è apparso piuttosto imbarazzato, al punto da non riuscire a replicare in alcun modo. In merito a Belen, invece, la donna non è minimamente intervenuta sulla faccenda, proprio come sua madre.