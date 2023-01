Antonino Spinalbese non è rientrato al GF Vip per il cachet? Ecco quanto avrebbe chiesto (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri non c’è stato il rientro in casa di Antonino Spinalbese. Inizialmente il concorrente sarebbe dovuto rientrare in tale giorno, ma poi sono circolate sul web delle notizie inerenti delle complicazioni.

In un primo momento si era ipotizzato a problemi legati alla salute del parrucchiere. In queste ore, però, si sta facendo largo una nuova ipotesi. Pare, infatti, che a contribuire a ritardare il suo ritorno in gioco siano state faccende legate al contratto.

Contratto scaduto per Antonino Spinalbese: ecco quanto avrebbe chiesto

Antonino Spinalbese non è rientrato nella casa del GF Vip e Alfonso Signorini si è limitato a dire che il tutto sia avvenuto poiché il concorrente si trova in quarantena. Questo è vero, tuttavia, per quale ragione la sua quarantena è cominciata più tardi del previsto. Sul web erano circolate voci in merito ad un possibile problema sorto, ma di quale natura? Stando a quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, pare proprio che a ritardate il tutto siano state faccende burocratiche.

Il contratto di Antonino, infatti, era scaduto, pertanto, in questi giorni si è dovuto provvedere a stipulare dei nuovi accordi tra la produzione e l’agente del parrucchiere. Si vocifera che ci siano stati dei piccoli intoppi in quanto Spinalbese avrebbe chiesto un cachet molto più alto rispetto a quello pattuito a settembre. Al momento non si conosce la cifra esatta, tuttavia, pare che il concorrente volesse più del doppio.

Il GF Vip accetta la proposta di Antonino? Cosa succederà

I concorrenti sono pagati in media dai 5 ai 15 mila euro a settimana. Antonino rientrerebbe in questa fascia, pertanto, chiedendo più del doppio, non è difficile immaginare quanto alto sia il suo nuovo compenso. Questo, dunque, avrebbe un po’ allungato i tempi di permanenza di Antonino Spinalbese al di fuori della casa del GF Vip. Adesso, però, sembra che la questione si sia risolta. Gli autori avrebbero accettato la proposta del concorrente e del suo staff, pertanto, sembrerebbero disposti a concedere all’ex di Belen Rodriguez tutto ciò che desidera.

A quanto pare, la presenza di Antonino nella casa è di fondamentale importanza per la trasmissione. Una volta ultimata la quarantena, che durerà minimo una settimana, Spinalbese potrà tornare nella casa più spiata d’Italia. Questo evento, dunque, dovrebbe verificarsi durante la puntata di lunedì prossimo, 16 gennaio, salvo chiaramente qualche nuovo imprevisto dell’ultimo minuto. Non resta che attendere per vedere come evolverà la vicenda.