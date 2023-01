Il Paradiso delle signore anticipazioni 12 gennaio: Marcello aggredisce Torrebruna

Le anticipazioni della puntata del 12 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che tra Marcello e Ferdinando ci sarà un duro scontro. I due arriveranno addirittura alle mani. Al grande magazzino, intanto, Veronica prenderà una decisione inattesa.

Le veneri chiederanno aiuto a Francesco per risolvere una faccenda domestica La situazione tra Vittorio e Matilde, invece, sarà piuttosto compromessa. Adelaide, allora, farò di tutto per risolvere la faccenda e trovare un punto d’incontro.

Ludovica aiuta Marcello al Paradiso delle signore

Nella puntata del 12 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Irene, Maria e Clara si troveranno in grande difficoltà. Le tre ragazze riscontreranno la presenza di un problema in casa che non riusciranno ad arginare. Per tale ragione, chiederanno a Francesco di intervenire per risolvere la faccenda. Il ragazzo sarà molto disponibile e, per fortuna, riuscirà a mettere le cose a posto.

Marcello, dal canto suo, sarà molto provato per la vendita di Palazzo Andreani. Il giovane, infatti, vivrà questo momento come una sorta di sconfitta personale. Ludovica, però, gli sarò molto accanto e deciderà di affiancarlo nel suo lavoro in modo che Barbieri possa farsi strada nel mondo professionale. A tal riguardo, la Brancia inviterà Marcello ad un importante evento che si terrà al circolo. Il giovane deciderà di aspettare, totalmente ignaro di quello che presto accadrà.

Anticipazioni 12 gennaio: rissa al circolo

Matilde e Vittorio, intanto, si troveranno a vivere sempre in un impasse alquanto imbarazzante. Tra i due sembrerà non esserci nessuna via d’uscita. A tal riguardo, Adelaide si prodigherà molto per cercare di aiutare i due a fare chiarezza nei loro sentimenti. Riuscirà nel suo intento? Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 12 gennaio, ci sarà una novità.

Veronica riceverà una splendida notizia. La donna, infatti, verrà assunta al grande magazzino e sarà molto felice di questo. Finalmente potrà aiutare il suo compagno in questo momento così complicato dal punto di vista professionale. Quando Ezio scoprirà l’accaduto, però, non ne sarà molto felice. Per tale ragione, la donna deciderà di dare immediatamente le dimissioni. Al circolo, intanto, si incontreranno Ferdinando e Marcello. il primo provocherà il secondo in maniera piuttosto diretta. Barbieri perderà il controllo e finirà per aggredire il suo interlocutore. Marcello, infatti, gli tirerà un pugno in pieno viso.