Antonino Spinalbese nella bufera, troppe cose non quadrano: utenti contro Signorini e tutta la produzione.

E’ caos su Antonino Spinalbese: ormai nessuno ha più dubbi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, ancora una volta Alfonso Signorini ha fatto collegare Antonino Spinalbese.

Come tutti sanno il concorrente ha lasciato la casa il 31 dicembre per sottoporsi ad una serie di accertamenti dovuti alla sua cisti al coccige. E proprio durante la messa in onda che ai telespettatori non sono passate inosservate alcune dichiarazioni del coiffer che lascerebbero non pochi dubbi sulla sua veriticità al programma.

ll Vippone è finalmente uscito dall’ospedale ed attualmente si trova in hotel, dove sta terminando la quarantena in vista del suo ritorno in Casa. L’attenzione, tuttavia, nel corso del collegamento di ieri si è soffermata su alcune dichiarazioni di Antonino che non hanno pienamente convinto non solo molti telespettatori ma anche una Vippona in particolare, ovvero Giaele.

Oltre ad essere stata ‘gelata’ dall’ex di Belen, che ha rivolto il suo pensiero alla sua ‘preferita’, ovvero Ginevra, la De Donà ha notato qualcosa di strano nelle sue parole rivolte ad Oriana.

Spinalbese troppo “coccolato” dagli autori

Andando per ordine, appena Alfonso si è collegato con Antonino, quest’ultimo ha esclamato: Non vedo la mia preferita però so che è in studio, so che sta bene… lo spero. Queste parole hanno subito attirato l’attenzione perchè la scorsa settimana sono uscite indiscrezioni clamorose sui due.

Secondo molti Ginevra e Antonino si sono sentiti, cosa assolutamente vietata dal regolamento del GF Vip. Di conseguenza tali dichiarazioni hanno subito accesso il campanello d’allarme. Allora si sentivano davvero?

Ma a scatenare ulteriori dubbi anche le sue successive parole rispetto a Onestini ed alla sua conversazione avuta con Oriana in piscina: come faceva a saperlo? Durante la pubblicità la Donà se lo è domandato, ipotizzando quindi che Spinalbese potesse avere la tv. La stessa domanda se la sono posta anche i tanti utenti della rete, dove secondo loro tale cosa sarebbe veramente assurda dato che fra poco Antonino rientrerà di nuovo nella Casa.