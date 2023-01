Oroscopo 11 gennaio 2023: Gemelli fiacchi, Sagittario verso una novità

Secondo l’oroscopo dell’11 gennaio, gli Ariete sono molto produttivi. Per quanto riguarda gli Acquario, ci sono delle novità all’orizzonte

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Ci sono molte cose a cui badare, quindi, prestate attenzione. Dal punto di vista sentimentale è tempo di essere onesti, con voi stessi e con gli altri.

Toro. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete tenere gli occhi ben aperti, soprattutto quando si tratta di lavoro. Meglio non lasciarsi prendere troppo la mano in amore, non tutti sono sinceri con voi.

Gemelli. In questo periodo siete un po’ stanchi, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Forse ci sono state troppe cose a cui badare, quindi, sarebbe il caso di recuperare un po’, grazie anche al supporto delle persone care.

Cancro. Oggi vi sentite particolarmente attivi. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 gennaio vi invitano ad approfittare di questa situazione per risolvere alcune faccende in sospeso. Non perdetevi in chiacchiere.

Leone. Siete molto insicuri in questo momento. Ci sono delle situazioni che andrebbero gestite mantenendo una certa distanza. Occhi ben aperti per quanto riguarda la sfera professionale.

Vergine. Questo è il momento di scendere un po’ di più con i piedi per terra. Non vi fate prendere dall’entusiasmo e, soprattutto, non permettete alle persone di avere un potere condizionando il vostro umore.

Previsioni 11 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, potreste essere un po’ troppo indecisi. Se un nodo non si decide proprio a venire al pettine, allora tagliate direttamente la ciocca.

Scorpione. L’Oroscopo dell’11 gennaio vi invita ad essere più perspicaci. Quando qualcosa cambia il corso degli eventi che avevate organizzato, andate in tilt. Cercate di mantenere la calma.

Sagittario. Dopo aver vissuto un periodo caratterizzato da tanti alti e bassi, finalmente ci sarà una novità in arrivo. Cercate di essere ottimisti e di non lasciarvi sopraffare dall’entusiasmo.

Capricorno. Non tirate troppo la corda altrimenti potrebbe spezzarsi. In amore è tempo di tagliare la testa al toro e di decidere cosa fare. Se siete impelagati in una relazione troppo complicata, troncatela subito.

Acquario. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, ma dovete cercare di tenere gli occhi ben aperti. Non è tutto oro quello che luccica, e questo vale soprattutto con le persone, quindi, siate molto cauti.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più lungimiranti. Spesso tendete a soffermarvi solamente sul presente, trascurando tutto quello che riguarda il futuro. Prestate attenzione e sarà meglio per voi.