Oriana Marzoli, addio Antonino: scoppia la passionee proprio con lui! Cosa è accaduto stanotte (VIDEO)

E’ nata una nuova coppia al GF Vip? Beh, sembrerebbe proprio di si. Questa notte dopo la diretta è accaduto l’impensabile tra due concorrenti della Casa.

Dopo essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese ecco che Oriana Marzoli si è lasciata andare tra le braccia di un altro giovane ragazzo, molto conteso. Di chi stiamo parlando? Di Daniele Dal Moro.

GF Vip: Oriana e Daniele Dal Moro vicini

Dopo la “rottura” con Antonino, tra Oriana e Daniele è tornato il sereno fino all’ingresso di Onestini che si è avvicinato alla venezuelana in maniera molto esplicita, replicando perfettamente gli atteggiamenti utilizzati in precedenza con Nikita.

Nonostante la giovane venezuelana proprio nelle scorse ore ha dichiarato di avere ancora il cuore impegnato per il suo ex Ivan Gonzalez, ecco che stanotte però si è lasciata andare un pò troppo tra le braccia di un altro.

Infatti, secondo molti la sua è stata solo una bugia per sviare l’argomento e togliere l’attenzione che lei ha nei confronti di Daniele. Ieri proprio dopo la puntata, Dal Moro ha detto ai suoi amici che la Marzoli avrebbe provato a chiuderlo in armadio per rubargli un bacio.

RAGA MA DANIELE E ORIANA SI SONO LIMONATI SOTTO LA COPERTA O LO SENTO SOLO IO? ODDIOOOO#oriele #gfvip pic.twitter.com/8wvGvDOwfg — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 10, 2023

Scoppia la passione tra i due Vipponi

Successivamente i due si sono confrontati, nonostante in diretta Dal Moro avesse messo dei “paletti”: Non che ci sia qualcosa, ma comunque si vede che io non sono uno che fa così con tutti, come te. Non è vero che l’ho fatto anche con Dana, te continui con sta storia.

Mi hai graffiato la faccia ieri per questa roba. Intanto, però nelle prime ore del mattino dopo coccole e grattini i due si sono lasciati andare ad un gran limone! Il web in questi istanti sta già impazzendo. Cosa succederà adesso?