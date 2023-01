Che fine ha fatto Pinuccia dopo aver lasciato Uomini e Donne? Alessandro svela tutto

Pinuccia Della Giovanna ha lasciato Uomini e Donne nel mese di dicembre. Dopo una pesantissima sfuriata da parte di Maria De Filippi, infatti, la donna non si è più vista all’interno dello studio del talk show pomeridiano. Ma che fine avrà fatto?

A raccontare qualche indiscrezione è stato Alessandro, che nel corso della puntata di oggi ha risposto ad una domanda di Maria De Filippi che ha generato molto sgomento. Vediamo cosa è successo.

Maria De Filippi parla di Pinuccia a Uomini e Donne

Prima della pausa natalizia, Pinuccia ha avuto un diverbio piuttosto acceso a Uomini e Donne con Alessandro in cui è stata costretta ad intervenire anche Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha spronato la donna a riflettere sulla sua presenza all’interno del programma poiché, molto probabilmente, non le faceva bene. Ebbene, dopo quella sfuriata, Pinuccia è totalmente sparita e di lei non si è mai più parlato.

Durante la messa in onda di oggi di Uomini e Donne, però, Maria De Filippi ha spiazzato tutti proprio con una domanda sulla dama. La conduttrice ha chiesto ad Alessandro del trono over se avesse più sentito la donna da quando ha lasciato la trasmissione. Il cavaliere si è portato le mani alla testa nel momento in cui ha sentito il nome di Pinuccia, e poi ha ammesso di non averla mai più sentita. Questa risposta ha lasciato spiazzati un po’ tutti, dato che in molti si aspettavano che la dama facesse qualcosa per continuare a stare a contatto con il cavaliere.

La replica inattesa di Alessandro a UeD

La risposta di Alessandro ha lasciato un po’ perplessa anche Maria De Filippi che, infatti, ha incalzato chiedendo ulteriori spiegazioni. La donna ha chiesto ad Alessandro se Pinuccia non gli avesse mandato neppure un messaggio dopo Uomini e Donne. A quel punto, allora, l’ultranovantenne ha replicato dicendo che questo non è avvenuto in quanto ha bloccato la donna dal suo cellulare. Pur volendo, dunque, Pinuccia non avrebbe potuto mettersi in contatto con lui.

Dinanzi queste parole, i presenti in studio sono scoppiati a ridere, ma poi hanno fatto un applauso al cavaliere per la sua decisione e la sua fermezza. Insomma, dopo quello che è accaduto, di Pinuccia si sono perse le tracce e, quasi certamente, non tornerà mai più all’interno degli studi Elios di Canale 5.