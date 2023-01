Uomini e Donne spoiler 11 gennaio: Federico Dainese abbandona il trono

Oggi, mercoledì 11 gennaio, andrà in onda la tanto attesa puntata in cui Federico Dainese abbandonerà il trono di Uomini e Donne. Il ragazzo ha presto questa decisione poiché sente di non aver costruito nulla di importante con nessuna delle sue corteggiatrici.

Prima di arrivare a questo, però, si parlerà anche di quello che è accaduto tra Riccardo e Gloria e poi del trono di Lavinia. Quest’ultima ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, ma specie con uno di loro si è lasciata molto andare.

Federico lascia Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Gloria e Riccardo ribadiranno la loro volontà di non proseguire la loro conoscenza. Entrambi si sono resi conto del fatto che non possono continuare ad andare avanti in questo modo, pertanto, devono necessariamente chiudere questo capitolo e voltare pagina. Una volta archiviato questo argomento, poi, la parola passerà ad un nuovo cavaliere. In studio, infatti, arriverà Umberto, il quale si dichiarerà per Gloria. La donna accetterà di conoscerlo.

Successivamente, poi, entrerà in studio Federico Dainese. Il ragazzo sta conoscendo due nuove corteggiatrici, ma con nessuna di loro sembra essere riuscito a creare qualcosa di importante. Dopo averci pensato a fondo, infatti, il ragazzo deciderà di interrompere il suo percorso all’interno della trasmissione. Questa decisione spiazzerà un po’ tutti i presenti, tuttavia, non sembrerà esserci altra via d’uscita per lui.

Spoiler 11 gennaio: esterna molto toccante per Lavinia

Una volta raccontate le sue ragioni, Federico lascerà lo studio, dopo aver ringraziato la conduttrice e tutte le persone che lavorano nella trasmissione. Nella puntata dell’11 gennaio, poi, si parlerà anche di Lavinia Mauro. La ragazza è uscita con entrambi i suoi corteggiatori. Per quanto riguarda l’uscita con Alessio Corvino, essa si rivelerà particolarmente bella ed emozionante.

Anche i presenti in studio diranno di essere molto spiazzati per quanto andato in onda. Successivamente, poi, si vedrà l’esterna con Alessio Campoli. La tronista ha deciso di portarlo in un ristorante francese molto importante per i suoi genitori. Nello specifico, si tratta del posto in cui il papà e la mamma di Lavinia si sono corteggiati. Anche i due ragazzi staranno molto bene insieme, tuttavia, in puntata non nasceranno delle discussioni proprio per la vicinanza palese tra la tronista e Alessio Corvino.