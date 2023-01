Francesca Del Taglia parla del nuovo fidanzato: rapporto con i figli e bomba sulla famiglia di Eugenio

In queste ore, Francesca Del Taglia ha risposto a delle domande su Instagram inerenti il suo nuovo fidanzato e non solo. Il matrimonio con Eugenio Colombo è, ormai, alle spalle, ma i due hanno deciso di mantenere tra loro un rapporto civile per tutelare i loro figli.

Questo spiega molti comportamenti anomali che la ragazza sta assumendo sui social, come ad esempio continuare a tenere le foto in cui è abbracciata al suo ex. Ad ogni modo, la donna ha toccato svariati tasti, anche molto delicati. Vediamo cosa ha detto.

Francesca Del Taglia parla del nuovo fidanzato

Nel corso di un botta e risposta con i fan, Francesca Del Taglia ha parlato del suo nuovo fidanzato. Innanzitutto, la donna ha esordito dicendo che il suo nuovo compagno non è stato ancora presentato ai suoi figli. L’ex dama di Uomini e Donne, infatti, ha intenzione di andarci molto cauta per il bene dei suoi figli e per tutelarli nella maniera più completa possibile. Successivamente, poi, ha tolto ai fan qualche curiosità sul nuovo amore.

In molti hanno notato che il ragazzo sembri molto più piccolo di lei. In realtà li separa solamente un anno, lui ne ha uno in meno, probabilmente è lei che sembra più grande. A chi, invece, l’ha accusata di voler nascondere la sua nuova relazione, Francesca ha risposto che c’è un tempo per tutto. Al momento non si sente pronta a ufficializzare questa storia. Nel caso in cui la frequentazione dovesse concretizzarsi e trasformarsi in qualcosa di più serio, allora sicuramente farà le presentazioni ufficiali, soprattutto con i suoi figli.

I rapporti tra Francesca e la famiglia di Eugenio

Tornando a Eugenio, poi, Francesca De Taglia ha detto che, anche se ha un nuovo fidanzato, non sente il bisogno di rimuovere dai social tutte le foto o i video con Eugenio. I due hanno vissuto un matrimonio splendido e condividono due figli, pertanto, non c’è assolutamente alcun bisogno di cancellare tutto. Inoltre, i due hanno deciso di mantenere un rapporto civile proprio per il bene dei bambini.

La stessa cosa, purtroppo, non può dirsi per la famiglia di lui. La Del Taglia, infatti, ha ammesso di non avere più alcun tipo di rapporto con i genitori di Eugenio o con i suoi fratelli. Questa è una cosa che le dispiace moltissimo poiché erano molto legati. Ad ogni modo, la cosa importante è che stiano bene.