GF Vip, spunta un clamoroso retroscena sul passato di Oriana: E’ stata in carcere a causa dell’ex

E’ senza dubbio una delle concorrenti più amate e discusse di questa edizione del GF Vip. Oriana Marzoli, questa settimana è stata definita la preferita del pubblico, ma in queste ore è spuntato un retroscena alquanto incredibile sui social.

Stiamo parlando di qualcosa che mai nessuno avrebbe immaginato…

Oriana Marzoli in carcere per colpa dell’ex

Più volte come hanno potuto ascoltare gli appassionati del GF Vip, Oriana ha ripetuto di pensare ancora alla storia che avrebbe chiuso definitivamente dopo quattro anni: “Qui dentro faccio finta che mi interessi qualcuno ma in realtà nessuno, il mio cuore è occupato dal mio ex”.

La modella venezuelana aveva infatti raccontato di aver lasciato la Spagna per dimenticare questa persona. Secondo alcune indiscrezioni non si tratterebbe però di Ivan Gonzalez, come in molti sui social credono, bensì Eugenio Gallego.

Dai racconti fatti nella casa del GF VIP e stando a quanto raccontano i tabloid spagnoli, la loro sarebbe stata una storia tormentata da tradimenti, scenate di gelosia e violenza tanto che nel febbraio 2022 la coppia è finita in carcere.

GF Vip: spunta un retroscena inquietante sulla Vippona

Oriana Marzoli lo scorso anno si è resa protagonista di un caso di cronaca molto chiacchierato in Spagna. La concorrente del Grande Fratello Vip è finita in carcere con l’ex fidanzato Eugenio Gallego. Tutto è partito da una rissa tra i due che è terminata con l’arrivo della polizia.

Durante lo scontro era presente anche la madre di Oriana, che in preda al panico ha deciso di chiamare le guardie. Inoltre come riportano alcune fonti che la gieffina non ha avuto il coraggio di denunciarlo per amore. Alla fine però la polizia a causa delle contusioni e dei segni di violenza evidenti, ha sporto denuncia contro il ragazzo