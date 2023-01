Amici 22, Mattia chiede finalmente aiuto: ecco la reazione della Celentano

Sta facendo molto parlare il dietrofront di Mattia avuto oggi ad Amici 22. Il ragazzo che quest’anno è ritornato nella scuola, dopo l’infortunio dello scorso anno, sembrava si desse troppe arie almeno fino ad oggi.

Un atteggiamento che non è mai piaciuto a nessuno degli insegnanti tanto che anche Raimondo Todaro suo maestro più volte glielo ha sottolineato avendo forti scontri. Per non parlare poi della Celentano ma anche di Lorella e gli altri. Oggi però qualcosa è accaduto e Mattia finalmente ha chiesto aiuto.

Il ballerino ha deciso di dare una svolta al suo percorso ad Amici

Mattia ha deciso di dare una svolta al suo percorso ad Amici e lo ha fatto tramite i consigli di Alessandra Celentano. L’insegnante di danza ha fatto un’attenta analisi sul look del ballerino di latino americano, che da sempre critica. Nella passata edizione, più volte, la professoressa ha apertamente attaccato l’allievo di Raimondo Todaro per via delle varie collane che continua a indossare ma anche per i pantaloni.

Durante la puntata di Domenica, a scagliarsi contro il ragazzo anche Maria per via della cintura appesa ai pantaloni. E molto probabilmente è stato proprio il commento della conduttrice a fagli fare un passo indietro e a chiedere aiuto. Questo ovviamente per tutti è stato un segno di maturità.

Mattia Zenzola chiede aiuto ad Alessandra Celentano

Il ballerino presa la sua decisione ha chiesto quindi di voler parlare con la Maestra Celentano e lei si è presentata per ascoltare cosa voleva dirle. “Cosa va e cosa non va del mio look?”, ha chiesto subito Zenzola.

L”insegnante ha detto che il giovane osa sempre e dovrebbe seguire un pò lo stile di Umberto. Dopo un’attenta analisi e dopo aver chiacchierato a lungo Alessandra dice a Mattia di spogliarsi e di restare solo in jeans e canotta. Alla fine, Zenzola appare davvero felice e lo stesso anche Alessandra…