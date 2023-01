Boomerissima, Facchinetti la combina grossa, imbarazzo totale per la Marcuzzi

Grande attesa e possiamo dire grande successo per il nuovissimo programma di Alessia Marcuzzi. La conduttrice televisiva infatti ieri sera ha debuttato con il suo nuovo show su Rai 2. Un programma nuovo e con tanto divertimento, e a confermalo lo sono proprio gli ascolti.

La presentatrice, che ricordiamo ha detto addio a Mediaset, è stata promossa a pieno. Nel corso della puntata tanti ospiti come Elettra Lamborghini, Max Giusti, Sabrina Salerno, Tommaso Zorzi e Francesco Facchinetti, nonchè suo ex compagno. E proprio quest’ultimo, possiamo dire l’ha messa in totale imbarazzo davanti a tutti.

Boomerissima: la Marcuzzi in totale imbarazzo

Francesco Facchinetti, cantante, figlio d’arte, deejay ed ex compagno della Marcuzzi, durante la puntata di ieri sera ha messo in completo imbarazzo la conduttrice di Boomerissima. I due si sono lasciati nel 2012 quando la loro bimba aveva solamente un anno. Otto anni di differenza tra loro eppure si sono sempre mostrati sempre come una coppia molto affiatata .

Lo stesso lo hanno dimostrato anche ieri sera, dove proprio il suo ex è stato presente. Ma il deejay è riuscito a spiazzare la padrona di casa, scavando tra i ricordi: “Ricordi cosa abbiamo fatto la prima volta che ci siamo visti?” Il vuoto totale, la Marcuzzi è rimasta di sasso. Come non ricordi ha ripetuto lui, e lei in preda al panico “No davvero non ricordo”!

La presentatrice e la gaffe dello showman

Un ritorno in tv quello di Alessia Marcuzzi atteso e gradito da parte del pubblico. Infatti dopo due anni la show girl è tornata più carica che mai. A poche ore dalla messa in onda di Boomerissima la presentatrice è stata “vittima” di una gaffe da parte di un collega.

Fiorello per errore ovviamente, ha reso noto il numero della conduttrice, che nel giro di pochissimo tempo si è ritrovata il cellulare carico di messaggi e chiamate: “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero…”. Il tutto è accaduto durante la diretta Instagram di Viva Rai2.