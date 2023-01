Martina Nasoni si sfoga contro il GF Vip, sorpresa a Daniele bloccata: ecco che è successo

In queste ore, Martina Nasoni si è resa protagonista di un amaro sfogo contro gli autori del GF Vip. Tutto è iniziato nel momento in cui Daniele Dal Moro l’ha nominata all’interno della casa facendole una dedica molto sentita.

Molti telespettatori, allora, hanno cominciato a domandarsi se la ragazza non fosse entrata in casa per fare una sorpresa al suo ex, dato che sono rimasti in ottimi rapporti. Ebbene, a quanto pare questo non avverrà e a spiegare l’accaduto è stata la vincitrice di una passata edizione del reality show.

Lo sfogo di Martina Nasoni contro il GF Vip

Martina Nasoni ha pubblicato un post fiume contro il GF Vip. La ragazza ha esordito dicendo di aver ricevuto tantissimi messaggi da parte di persone che le chiedono per quale ragione non va nella casa del GF Vip per fare una sorpresa a Daniele. Il ragazzo le ha fatto una splendida dedica, pertanto, sarebbe il minimo per lei fargli sentire tutta la sua vicinanza e il suo affetto. Dopo tutto questo tempo di reclusione, infatti, vedere un volto amico può essere di fondamentale importanza per un concorrente.

Ebbene, a tal riguardo, la giovane ha detto che, in effetti, aveva organizzato una sorpresa per il giovane. La ragazza ne aveva parlato anche con la produzione del programma e si era deciso di realizzare il tutto. Improvvisamente, però, qualcosa è cambiato. Gli autori, infatti, hanno bloccato la sorpresa di Martina per Daniele senza darle alcuna spiegazione. Questa cosa ha molto deluso la Nasoni.

Perché la sorpresa a Daniele Dal Moro è stata bloccata?

Mediante il suo sfogo su Instagram contro il GF Vip, Martina Nasoni ha dichiarato che le avrebbe fatto molto piacere dare manforte al suo amico, considerando i difficili momenti che spesso vive all’interno della casa. Purtroppo, però, pare che questo incontro tra i due non si verificherà. Mediante tale post, dunque, Martina ha chiarito che, se non entra nella casa del GF Vip, non è certamente per una sua mancata volontà di farlo.

Ma per quale ragione gli autori hanno deciso di impedire a Martina di incontrare Dal Moro? Al momento non c’è una risposta certa e univoca. L’influencer Amedeo Venza, che ha trattato la vicenda, ha detto che, molto probabilmente, la ragazza non è molto gradita da alcuni membri dello staff del programma. Sarà davvero così o c’è un’altra spiegazione?