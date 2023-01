Oriana Marzoli ha finto con Daniele Dal Moro? L’inattesa confessione a Luca: web indignato

In questi giorni c’è stato un inaspettato avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due sono finiti a dormire nello stesso letto e a scambiarsi tenere effusioni romantiche.

Dietro questo avvicinamento, però, potrebbero esserci delle insidie. Durante una conversazione con Luca Onestini, infatti, Oriana ha fatto delle confessioni che hanno letteralmente spiazzato e inorridito gli utenti del web.

Le inaspettate confessioni di Oriana Marzoli a Luca Onestini

Dopo la messa in onda della puntata di lunedì scorso del GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono avvicinati parecchio. Tra i due è scattata la passione, sta di fatto che nella notte si sono rifugiati sotto le coperte e si sono scambiati dei baci molto passionali. Il giorno successivo, poi, Daniele si è quasi dichiarato alla ragazza dicendo di non averla mai reputata come un’amica. In lei, dunque, ci ha sempre visto qualcosa di più.

I sentimenti che sembra nutrire Daniele, però, potrebbero non essere ricambiati. Nel corso di una chiacchierata privata con Luca Onestini, infatti, Oriana ha fatto delle confessioni inedite. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso in giro la sua amica in merito alla notte di passione trascorsa con Dal Moro. Dinanzi queste parole, allora, la ragazza ha annichilito totalmente tutto quello che è accaduto.

Come reagirà Daniele Dal Moro al GF Vip?

Nello specifico, Oriana Marzoli ha detto di non reputare quanto accaduto con Daniele Dal Moro qualcosa di importante. Lei stessa, dopo i baci che si è scambiata con il ragazzo, ci ha tenuto a mettere le mani avanti dicendo che, forse, la situazione potesse essere fraintesa. Al momento, dunque, la giovane non nutre un interesse così forte nei riguardi del suo compagno d’avventura.

Queste dichiarazioni hanno lasciato spiazzato e indignato il web. In molti, infatti, si sono scagliati contro Oriana accusandola di aver solo preso in giro Daniele. Dormire nello stesso letto con una persona e scambiarsi dei baci così passionali, non può essere considerato un fatto nullo. Al momento, Daniele è totalmente ignaro delle dichiarazioni fatte dalla ragazza. Non ci resta che attendere per vedere come reagirà nel momento in cui verrà messo al corrente di questo confronto tra Luca e Oriana. Il tutto, molto probabilmente, accadrà nel corso della prossima puntata del GF Vip, che andrà in onda lunedì 16 gennaio.