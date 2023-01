GF Vip, Nicole e Andrea, amica di lei svela come stanno davvero le cose (VIDEO)

Federica Riccardi, migliore amica di Nicole Murgia, ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha parlato di quanto emerso durante la scorsa puntata del GF Vip tra Andrea e Nicole. I due hanno portato alla luce dei retroscena alquanto inediti e tristi sul loro passato.

Si è parlato di violenze domestiche e di comportamenti discutibili che la donna avrebbe adoperato ai danni del suo ex. Ebbene, l’amica di Nicole ha voluto fare un po’ di chiarezza raccontando cosa sia accaduto davvero.

Le confessioni di un’amica di Nicole sul rapporto tra lei e Andrea

In questo periodo si sta molto parlando di Nicole Murgia e Andrea Maestrelli e delle confessioni da loro fatte nella casa del GF Vip. Tutto è nato nel momento in cui il ragazzo ha rivelato di essere stato aggredito fisicamente dalla sua ex mentre erano insieme. Il giovane sarebbe finito anche due volte all’ospedale. Nicole, dal canto suo, si è difesa dicendo di aver schiaffeggiato il suo compagno solo in risposta ad azioni errate da parte sua.

Insomma, a fronte di questo scaricabarile, è intervenuta l’amica della Murgia. Federica ha esordito dicendo che Nicole sia stata presa di mira da tutti in casa. In merito alle presunte violenze domestiche, la donna ha detto che, purtroppo, si è trattato di un incidente. Se Andrea è finito all’ospedale con un taglio sulla mano a causa di un piatto è stato solo per errore. La Murgia non aveva certamente intenzione di ferire il suo compagno.

Federica commenta alcune dinamiche accadute al GF Vip: sale su Nikita e altro

Questo, chiaramente, non giustifica comportamenti aggressivi, tuttavia, serve a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Successivamente, poi, Federica ha affrontato anche il tema inerente il gesto del sale di Nicole ai danni di Nikita Pelizon. La Murgia, infatti, pare abbia gettato del sale alle spalle nel momento in cui è passata la sua coinquilina. La giovane, però, ha categoricamente smentito questa versione dei fatti.

Nel momento in cui la concorrente ha compiuto questo gesto, infatti, non sapeva neppure chi ci fosse alle sue spalle. Si è trattato di un gesto assolutamente non condizionato dalla presenza di Nikita. Infine, l’amica di Nicole ha voluto esortare la concorrente a smettere di essere sul piede di guerra nella casa del GF Vip, soprattutto a causa di tutta questa situazione con Andrea. La concorrente, infatti, dovrebbe godersi di più questa esperienza e tirare fuori quei lati di sé divertenti e ironici che da sempre la contraddistinguono e che, sicuramente, il pubblico apprezzerebbe.