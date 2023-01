GF Vip, Wilma Goich smascherata da Edoardo Vianello: spuntano tradimenti inediti

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, è presente un’intervista rilasciata da Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich. Il cantautore ha fatto delle confessioni inedite sull’attuale concorrente del GF Vip. Nello specifico, ha portato alla luce delle presunte bugie che la donna avrebbe raccontato nella casa.

L’argomento riguarda la loro passata vita di coppia e i tradimenti di cui si sarebbero resi protagonisti. Edoardo ha ammesso di aver tradito Wilma più volte, tuttavia, ha aggiunto un particolare inaspettato. Stando a quanto rivelato da lui, infatti, pare che anche Wilma lo abbia tradito.

Le inedite confessioni di Edoardo su Wilma Goich

Nel corso della recente intervista con il magazine di Alfonso Signorini, Edoardo Vianello ha portato alla luce dei retroscena inediti che riguardano il passato di Wilma Goich. I due sono stati sposati ed hanno avuto un matrimonio pieno di alti e bassi. Sono stati molto felici, stavano bene insieme, ma ci sono stati anche dei tradimenti. A tal proposito, Edoardo ha ammesso di aver tradito la sua donna, ma non tante volte.

Vianello ha anche dichiarato di aver confessato parte dei tradimenti. Di solito ammetteva le sue colpe nel momento in cui veniva scoperto. Ad ogni modo, l’uomo si è voluto levare un sassolino dalla scarpa. In particolare, ha detto che anche Wilma ha sbagliato nei suoi confronti. La donna lo ha tradito e glielo ha anche confessato. Lui ha fatto finta di nulla, ma dentro di sé soffriva.

Vianello segue il GF Vip? Wilma è innamorata ancora di lui?

Questa confessione va a cozzare totalmente con quanto dichiarato da Wilma Goich nella casa del GF Vip. La concorrente, infatti, ha sempre dichiarato di essere stata fedele a suo marito. Ad ogni modo, Edoardo Vianello ha ribadito che questa sia l’unica verità. All’epoca, infatti, Wilma se ne andò anche con quest’uomo, di cui lui non ha mai voluto sapere l’identità per non soffrire.

Edoardo Vianello, poi, ha ammesso di seguire poco la sua ex durante il suo percorso al GF Vip. Quello che sa su di lei e su quello che accade lo apprende solitamente dai giornali. Il cantautore, infine, ha chiosato l’intervista dicendo se crede che Wilma lo ami ancora. A tal riguardo, ha detto che non lo sa ma, in ogni caso, questo ha poca importanza dato che attualmente ha una nuova moglie.