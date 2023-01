Il Paradiso delle signore trama 13 gennaio: colpo di grazia per Marcello

Venerdì 13 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore in cui vedremo che Marcello si troverà costretto a scusarsi con Ferdinando di Torrebruna per il comportamento da lui assunto al circolo. Per il giovane, però, arriverà anche un’altra cocente notizia.

Per quanto riguarda Umberto, invece, l’uomo continuerà nel suo piano contro Adelaide. Tancredi, invece, confesserà al commendatore alcune notizie inerenti le sue prossime mosse. Tra Vittorio e Matilde ci sarà un colpo di scena.

Ezio cambia idea sul lavoro di Veronica al Paradiso delle signore

Nella puntata del 13 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide scoprirà quanto accaduto al circolo tra Marcello e Torrebruna ed esorterà il giovane barbieri a scusarsi con il compagno di Ludovica. Il giovane, a malincuore, deciderà di accettare questo consiglio. La Brancia, dal canto suo, prenderò una decisione molto importante. La ragazza, infatti, interromperà definitivamente ogni tipo di relazione con il suo ex fidanzato, ma non solo.

Armando consiglierà a Francesco di dare una mano a Salvatore in caffetteria e il ragazzo accetterà molto volentieri. Nel frattempo, poi, vedremo che a casa Colombo si respirerà un clima piuttosto teso. Ezio si renderà conto di aver commesso un errore nell’arrabbiarsi per il nuovo lavoro di Veronica. Per tale ragione, chiederà alla donna di farsi riassumere nuovamente al grande magazzino, la protagonista ci riuscirà?

Trama 13 gennaio: brutto colpo per Marcello

In merito a Marcello e Ludovica, invece, ci sarà un altro triste epilogo. Nella puntata del 13 gennaio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la ragazza deciderà di ufficializzare il fidanzamento con Torrebruna. Nel momento in cui Barbieri verrà a conoscenza di tutto ciò rimarrà molto male. Dopo tutto quello che sta vivendo, per il ragazzo sarà un vero e proprio colpo di grazia.

Intanto, Umberto continuerà nella sua opera di vendetta contro Adelaide. Intanto, Tancredi si sfogherà con il commendatore e gli rivelerà quale sia l’ultimo step della sua strategia. Il suo scopo è quello di riportare Matilde a Torino. Riuscirà nel suo intento? Nel frattempo, la donna e Vittorio avranno un momento di avvicinamento. Anche se dal punto di vista sentimentale il loro rapporto sembra notevolmente compromesso, lo stesso non può dirsi per la sfera professionale. Conti, infatti, organizzerà una sorpresa alla donna e i due avranno modo di ritrovare la complicità perduta.