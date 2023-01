Oroscopo 12 gennaio 2023: Cancro risoluti, Capricorno soddisfatti

Secondo l’oroscopo del 12 gennaio, i nati sotto il segno dell’Ariete devono credere di più in se stessi. Gli Scorpione devono essere un po’ più chiari in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle novità in arrivo che potrebbero rendere le vostre giornate molto più colorate. Ricordate di credere sempre in voi stessi e di non trascurare i vostri affetti.

Toro. Giornata molto proficua sul lavoro. Cercate di non perdervi in chiacchiere e andate dritti al punto. In amore, invece, talvolta è necessario soffermarsi un po’ di più sulla fase del corteggiamento.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 12 gennaio 2023 invitano i nati sotto questo segno a non essere particolarmente litigiosi. Ci sono delle tensioni, soprattutto in famiglia, ma nulla che non possa essere risolto con un sano dialogo.

Cancro. Caratterialmente siete persone risolute. Non amate farvi condizionare da quello che dicono o pensano le altre persone e questo è un gran bene. Anche in ambito professionale sarà un bene avervi intorno.

Leone. Le stelle sono favorevoli, ma c’è qualcosa che vi turba. Forse avete ricevuto una notizia che non avete accolto proprio di buon grado. Cercate di essere un po’ più ottimisti riguardo il futuro.

Vergine. Generalmente siete persone molto dinamiche, ma in questo periodo vi sentite un po’ troppo fiacchi. Meglio non sforzarsi troppo e aspettate tempi migliori per prendere decisioni importanti.

Previsioni 12 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto produttiva per quanto riguarda la sfera professionale. Siete molto attenti e meticolosi. In ambito sentimentale, invece, sarebbe il caso di essere un po’ meno precisi.

Scorpione. Forse è giunto il tempo di fare un po’ di chiarezza nei vostri sentimenti. Per troppo tempo siete andata avanti a tentativi e adesso è giunto il momento di agire con cognizione di causa.

Sagittario. L’Oroscopo del 12 gennaio vi invita a risolvere tutte le questioni in sospeso. Sta per avvicinarsi il fine settimana e voi sentite il bisogno di circondarvi di persone a cui volete davvero bene.

Capricorno. Dopo tanti sacrifici, pian paino cominceranno ad arrivare delle soddisfazioni. Soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, adesso è giunto il tempo di dare una scossa a tutto.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Cercate di non perdere tempo in questioni futili, che non hanno nessun tipo di importanza. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei cambiamenti importanti.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere più determinati. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, ma dovrete essere pronti a tutto. Novità per quanto riguarda il lavoro, meglio non tirare troppo la corda in amore.