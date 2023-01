Barbara D’Urso, l’amore è arrivato e proprio con lui! Spuntano scottanti rivelazioni

Alcuni giorni fa è trapelata la notizia con tanto di foto dove si vedeva Barbara D’Urso assieme a Flavio Briatore. La conduttrice televisiva era stata beccata a cena con il noto imprenditore in un lussuoso hotel di Milano. I due avrebbero visto i paparazzi e pare avrebbero fatto di tutto per nascondersi, ma inutilmente.

La presentatrice di pomeriggio 5 e il manager sarebbero entrati nella struttura in due momenti separati, per evitare di farsi beccare da occhi troppo pettegoli. Ovviamente, in un primo momento, si è detto che il fatto che fossero entrambi nello stesso hotel ognuno per fatti sui. Poteva essere, per esempio, che Briatore e d’Urso avessero semplicemente cenato insieme, o che si fossero incontrati per motivi di lavoro. A quanto pare però le cose non stanno proprio così.

Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme: indiscrezione bomba!

A lanciare una nuova indiscrezioni bomba, è Roberto Alessi. Il giornalista ha fatto sapere che Barbara e Flavio si starebbero vedendo da tempo e che tra di loro ci sarebbe del tenero. Insomma, nessun rapporto di amicizia o lavoro come qualcun altro ha scritto.

Ecco le parole di Alessi: Mi dicono che Barbara d’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano.” Quindi secondo lui per la note presentatrice è arrivato un nuovo amore.

La reazione dell’imprenditore e della conduttrice

Nonostante la grande popolarità di Carmelita, che ricordiamo da poco è diventata nonna, sulla sua vita privata si è sempre saputo ben poco. Barbara ha sempre deciso di mantenere il suo privato lontano dalla luce dei riflettori ma visto il suo mestiere non sempre le è possibile.

Al momento precisiamo che ne lei e ne tanto meno Flavio hanno smentito o confermato il pettegolezzo. Quel che è certo però è che le foto dei due assieme ci sono. Chissà cosa ne pensa la ex moglie Elisabetta Gregoraci.