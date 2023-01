Sanremo 2023, quanto costano i biglietti e dove acquistarli: tutte le info

Manca davvero pochissimo alla prossima ed attesa edizione di Sanremo 2023. Il karmesse è uno degli eventi più attesi nel nostro paese e una delle domande più frequenti da parte dei telespettatori è sapere quanto costano i biglietti e soprattutto dove si possono acquistare.

Sanremo 2023: quanto costano i biglietti?

Lunedì 16 gennaio, dalle 9 alle 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento sia in platea che in galleria delle cinque serate del Festival di Sanremo che va in onda su Rai 1 dal 7 al 11 febbraio.

I biglietti singoli e a titolo gratuito saranno dati solo ai disabili motori. Ma quanto costa assistere dall’Ariston alle serate condotte da Amadeus? Possiamo dirvi già che il costo non è alla portata di tutti. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati si potrà effettuare soltanto on-line, compilando una scheda.

Una persona ne può acquistare massimo due e l’abbonamento per le cinque serate, udite udite è di ben € 1.290, per le 5 serate in galleria invece è di € 672,00. Per avere conferma dell’avvenuto acquisto dovrete aspettare un email. La richiesta di prenotazione di biglietti singoli per disabili motori dovrà invece essere effettuata all’indirizzo https://sanremo2023.aristonsanremo.com/disabili.

Tutto pronto per il Karmesse: Amadeus alla conduzione per il terzo anno

Manca sempre meno all’evento più atteso dell’anno. Ancora non è iniziato eppure già se ne parla tantissimo. Il Festival di Sanremo ogni anno vede partecipare alla gara canora tantissimi cantanti ma anche tanti ospiti e anche di livello internazionale. Il direttore artistico, ancora una volta prenderà parte al Festival e stando alle prime news circolate tra i super ospiti avremo modo di vedere Gianni Morandi ed Al Bano.

Per quanto riguarda le co-conduttrici, invece, avremo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani ma mancano all’appello ancora altre tre. Come detto in precedenza di sicuro non mancheranno nemmeno ospiti internazionali, ma per adesso bisognerà ancora attendere per sapere i nomi.