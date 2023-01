Uomini e Donne, scoppia l’amore tra due ex corteggiatori improbabili: il web sbotta (FOTO)

In queste ore, due ex corteggiatori di Uomini e Donne hanno annunciato la nascita della loro storia. Si tratta di due persone che, apparentemente, non hanno nulla a che fare l’uno con l’altra, anche perché hanno partecipato al programma in due momenti totalmente differenti.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso dai social, pare proprio che galeotto è stato Instagram. Il primo approccio tra i due, infatti, è avvenuto proprio in DM. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa hanno rivelato.

Sboccia l’amore tra due ex corteggiatori di Uomini e Donne

Due ex corteggiatori di Uomini e Donne hanno annunciato di stare insieme. Loro sono Sonny Di Meo e Aurora Colombo. Il primo si è da poco separato dalla sua ex fidanzata, Sara Shaimi. I due si conobbero all’interno della trasmissione di Maria De Filippi quando lei faceva la tronista. Per quanto riguarda Aurora, invece, la ragazza ha preso parte al trono di Luca Salatino, per poi andare via a un passo dalla scelta.

Ad ogni modo, era da diverso tempo che si vociferava di una nuova fiamma per Sonny, che pare abbia causato la rottura della storia con Sara a causa di alcuni tradimenti. Ebbene, finalmente la storia è venuta allo scoperto. I due ragazzi, infatti, hanno pubblicato un psot con una serie di scatti che li riguardano. Nelle foto in questione i due si scambiano abbracci e tenere effusioni. Stando a quanto scritto da Aurora, pare che i due si siano conosciuti attraverso dei messaggi in direct. Successivamente, poi, si sono scambiati i numeri di telefono ed hanno cominciato a parlare su whatsapp.

Il pubblico di UeD sbotta contro Sonny e Aurora

La loro storia d’amore, dunque, è nata un po’ per caso e, con il passare del tempo, si è consolidata sempre di più. Ad ogni modo, molti telespettatori sono rimasti alquanto delusi dal comportamento dei due ex corteggiatori di Uomini e Donne. Nello specifico, infatti, in molti credono che i due si stessero frequentando anche mentre lui era ancora fidanzato con Sara.

Per quanto riguarda Aurora, invece, la ragazza è stata accusata di essere falsa. Quando Luca Salatino si trovava nella casa del GF Vip, infatti, lei rilasciò un’intervista in cui disse che avrebbe voluto andare da lui per dirgli di essersi pentita di come siano andate le cose tra loro. Alla luce di quello che è emerso in queste ore, però, quelle dichiarazioni restano solo un tentativo di avere visibilità.