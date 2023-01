Uomini e Donne spoiler 12 gennaio: Gemma si umilia per Alessandro

Nel corso della puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne vedremo che si ripartirà dagli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani, la quale ha deciso di proseguire la conoscenza di Alessandro.

Purtroppo per lei, però, il cavaliere dirà di non avere alcuna intenzione di darle l’esclusiva. La cosa non scalfirà la dama e non servirà a placare il suo interesse per l’uomo. In studio, chiaramente, si solleverà un polverone.

Gemma continua a uscire con Alessandro a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani tornerà ad essere una delle protagoniste del trono over. Dopo l’uscita di scena di Ida Platano, infatti, la donna è tornata a ricoprire un ruolo predominante all’interno della trasmissione. In particolare, vedremo che la Galgani continuerà a frequentare Alessandro. Quest’ultimo, però, dirà di essere uscito anche con Pamela e di avere interesse a conoscere anche altre dame.

La sua decisione non provocherà nessun cambiamento in Gemma. La donna, infatti, continuerà ad essere dell’idea di proseguire nella conoscenza. Tina Cipollari, ovviamente, non potrà non cogliere questa occasione per scagliarsi contro la dama bianca. Durante la messa in onda, poi, ci sarà un nuovo blocco dedicato allo scontro tra Alessandro e Paola. Quest’ultima tornerà ad attaccare il suo interlocutore criticando il comportamento che ha assunto con lei nei giorni scorsi.

Spoiler 12 gennaio: ancora liti al trono over

Tra Gloria e Riccardo verrà ribadita, ancora una volta, la chiusura definitiva. Nel corso della precedente puntata, in studio è arrivato un nuovo spasimante per la dama. Lei ha deciso di accettare, pertanto, quest’oggi ribadirà di essere intenzionata ad approfondire la conoscenza di Umberto. Riccardo non potrà fare a meno di lanciare qualche stoccatina a riguardo.

Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne vedremo che anche Cristina manifesterà il suo interesse per Alessandro. Questa decisione farà infervorare molti dei presenti in studio. In particolare, infatti, vedremo che Armando prenderà la parola per scagliarsi contro l’esponente del parterre femminile. Secondo il punto di vista del cavaliere napoletano, la scelta di Cristina è davvero imbarazzante. Della stessa idea di Incarnato saranno anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, nonché diverse persone del pubblico. Questo servirà a dissuadere la dama dalla sua scelta? Vedremo nelle prossime puntate.