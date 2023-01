Sanremo trema, si mette male per Amadeus: cosa ha deciso la concorrenza Mediaset

Manca sempre meno al grande ritorno di Sanremo e la sua settantatreesima edizione. Il festival è uno degli eventi più attesi dell’anno e come sempre anche Mediaset si appresta a dargli spazio. Quest’anno però, la rete del Biscione pare abbia fatto un passo indietro, partendo di contro attacco.

Brutte notizie in arrivo per Amadeus e il suo Festival

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio, e potrebbe avere molti problemi in termini di share.

Dopo quasi 15 anni di totale assenza di controprogrammazione Mediaset, quest’anno i vertici di Cologno Monzese avrebbero intenzione di schierare una programmazione che potrebbe mettere in serie difficoltà Amadeus. A renderlo noto Dagospia che fa sapere che dai piani alti del Biscione starebbero pensando di mandare in onda C’è posta per te, Le Iene, il Grande Fratello Vip e altri programmi di punta.

Una scelta alquanto bizzarra dato che come detto in precedenza sono ben 15 anni che la rete è a favore della concorrenza almeno in questo caso. C’è anche da precisare che negli ultimi tre anni, da quando Ama ha preso le retini del Karmesse tutto è cambiato: il festival è davvero un successo!

Chi rischia di più, Mediaset o la Rai?

Di certo se la rete del Biscione decidesse di mandare in onda C’è posta per te, ci sarebbe davvero da vedere. Maria De Filippi da sempre, con i suoi programmi non fallisce mai e quindi bisognerà vedere in questo caso cosa potrebbe accadere. Lo stesso, nonostante le polemiche vale anche per il GFVip.

Ma chi rischia di più tra le due? Beh noi non abbiamo dubbi. Quel che è certo al momento è che Amadeus ha schierato un bel cast di cantanti e sicuramente farà lo stesso con gli ospiti. Al momento quindi, non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.