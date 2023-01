Amici, registrazione 11 gennaio: Cricca torna, Tommy eliminato per “cose gravissime”

Domenica 15 gennaio va in onda una nuova puntata di Amici. Le anticipazioni ci fanno sapere che sarà davvero una puntata molto particolare.

L’allievo Cricca è ritornato a far parte della scuola,è la prima volta che accade una cosa simile. Ma non è l’unico spoiler che possiamo darvi. La produzione e gli stessi insegnanti sono stati costretti ad eliminare Tommy per fatti gravi commessi a Capodanno.

Amici, anticipazioni: Cricca torna nella classe

L’eliminazione di Cricca non era piaciuta affatto al popolo della rete, che subito dopo lac puntata di Amici si era scagliato contro tutta la produzione della scuola. In particolare gli internauti si sono scagliati contro Rudy Zerbi per aver scelto di metterlo in sfida e, alla fine, per averlo fatto uscire dalla trasmissione.

Ma dopo una settimana appena, evidentemente, Maria De Filippi e il suo staff avranno cambiato idea, facendo un passo indietro. Tutto questa decisione sarebbe stata presa a seguito anche di un fatto gravissimo che è venuta a galla solo dopo l’eliminazione di Cricca.

Le anticipazioni di Amici però ci fanno sapere anche che diversi allievi sono finiti in sfida per gravi motivi disciplinari: tra di loro ci sono Maddalena, Wax, NDG, Valeria e Tommy. Stando a quanto accaduto nella registrazione dell’11 gennaio sembra che oltre a Tommy anche Valeria lascerà la scuola, e quest’ultima uscirà proprio per far entrare Cricca.

I correnti in sfida sopra citati, si sarebbero resi protagonisti “di fatti gravissimi” a Capodanno e quindi puniti dalla produzione. Tommy Dali, avendo perso la sfida immediata, è stato costretto ad abbandonare il gioco.

Maria De Filippi ha sottolineato durante la registrazione che i ragazzi hanno fatto qualcosa di davvero indisciplinare nella scuola. Al momento non si è capito cosa avrebbero fatto, in quanto stesso gli insegnati avevano già deciso di non far uscire i particolari di questa serata.