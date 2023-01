GF Vip 7, colpo di scena per Alfonso Signorini: torna il doppio appuntamento

Si continua a parlare di palinsesti e di programmazioni sia in Mediaset che in Rai. Ieri è circolata la notizia che il presidente della rete del Biscione pare stia mettendo in campo una scaletta di tutto rispetto con la quale, è fiducioso, alla concorrenza Rai. Secondo alcune indiscrezioni, pare abbia deciso addirittura di mandare in onda durante il festival di Sanremo qualche reality o addirittura C’è posta per te.

In ogni caso, ieri sera è arrivata già la nota ufficiale da parte di Maria De Filippi, alla quale ha detto che per rispetto di Amadeus ma anche dei vertici Rai non andrà in onda con nessuno suo programma.

In ogni caso, Pier Silvio sembra voler puntate di nuovo sul doppio appuntamento del GF Vip7. Prima delle festività natalizie il reality andava in onda due volte a settimana. Ora, sembra che quel doppio appuntamento sia pronto a tornare.

Torna il doppio appuntamento con il GF Vip 7

Tantissime le novità svelate sull’account Qui Mediaset nel pomeriggio di ieri, a partire in particolar modo da una news che farà molto felici i più fedeli fan del Grande Fratello Vip. Gli amanti del reality di Canale 5, potranno vedere presto il ritorno del doppio appuntamento settimanale del venerdì (oltre a quello del lunedì) nelle serate in cui non saranno in onda episodi delle fiction in arrivo.

Secondo alcune indiscrezioni la doppia messa in onda del GF Vip dovrebbe ritornare a fine mese. Inoltre, c’è molta attesa anche per il ritorno dell’isola dei Famosi: il reality show farà ufficialmente il suo ritorno a partire da metà aprile 2023, anche se almeno per il momento una data di inizio ufficiale ancora non è stata annunciata.

Quel che è certo è che dovremmo prima aspettare la fine del reality di Signorini, che possiamo dire nonostante le polemiche sta andando alla grande.