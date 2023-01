GF Vip, amica di Edoardo Donnamaria demolisce Antonella, poi sulla fluidità di lui….

In queste ore, un’amica di Edoardo Donnamaria ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha commentato il rapporto tra il suo amico e Antonella Fiordelisi. La ragazza in questione, nonché figlia di Anna Pettinelli, non ha speso parole proprio positive per commentare il legame tra i due ragazzi.

Successivamente, poi, la protagonista ha fatto anche delle confessioni in merito alla vita privata del concorrente del GF Vip. L’attenzione è ricaduta sulla fluidità del giovane, di cui lui stesso ha parlato qualche mese fa. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le parole dell’amica di Edoardo contro Antonella

Carolina Russi Pettinelli ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Edoardo Donnamaria, l’amica del giovane si è soffermata soprattutto sul rapporto con Antonella Fiordelisi. A tal riguardo, la donna ha esordito dicendo che l’influencer sia una ragazza molto bella, tuttavia, non credeva sarebbe stata il tipo di Edoardo dal punto di vista caratteriale. Se i due si fossero conosciuti al di fuori del reality show, infatti, è altamente probabile che non si sarebbero affatto considerati.

La protagonista dell’intervista, inoltre, ha detto che, a suo avviso, la relazione tra i due sia un po’ tossica, poiché non fanno altro che ferirsi e farsi male a vicenda. A causa di questo rapporto, infatti, non sta uscendo fuori il vero Edoardo, che in realtà è un ragazzo estremamente simpatico, dinamico e travolgente. Proprio per tale ragione, in molti non vedono l’ora che uno dei due lasci la casa in modo che l’altro possa emergere per ciò che è.

La Pettinelli parla della fluidità di Donnamaria

Ad ogni modo, l’amica di Edoardo Donnamaria ha voluto lasciare il beneficio del dubbio ad Antonella. A tal riguardo, ha detto che per dare un giudizio completo dovrebbe conoscere la ragazza al di fuori del mondo della televisione. Nel corso dell’intervista, poi, Carolina ha anche menzionato la fluidità del suo amico. Quest’ultimo, in una precedente occasione, dichiarò di non avere problemi ad avere relazioni anche con uomini.

Questo, dunque, ha fatto sorgere il sospetto che potesse nascere qualcosa con Alberto De Pisis, che è da sempre invaghito di lui. In merito a questo argomento, però, la Pettinelli junior ha detto di non essere d’accordo. Edoardo ha sempre dimostrato di essere un ragazzo libero da pregiudizi, tuttavia, non crede che possa mai avere delle relazioni con altri uomini.