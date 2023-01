Amici 2022, cosa è successo a Capodanno? I ragazzi “avrebbero sniffato”

Nella registrazione di Amici 2022, che è avvenuta nella giornata dell11 gennaio 2023 sarebbe accaduto davvero di tutto. Le anticipazioni ci fanno sapere che 4 ragazzi sono stati messi sotto processo da parte della produzione e dagli stessi insegnanti.

Nella scuola di Amici per la prima volta sarebbe accaduto un fatto gravissimo e dal web sono spuntati altri dettagli davvero clamorosi. Perchè Tommy è stato eliminato? Cosa è veramente accaduto nelle casette a Capodanno?

Amici 22: cosa è successo a Capodanno nelle casette

Nella registrazioni di ieri si è venuto a conoscenza di alcuni fatti sconvolgenti che hanno lasciato la stessa produzione di Amici compresa Maria e gli insegnanti davvero senza parole. Infatti, per questo motivo 4 allievi sono andati in sfida immediata per via di alcuni loro comportamenti. Tommy, è stato eliminato come anche Valeria.

A Capodanno nella casetta sarebbe accaduto qualcosa di molto grave mai successo prima. Secondo la pagina di Amici News, gli allievi della scuola potrebbero aver sniffato la noce moscata. La teoria sembra incredibile ma, basta fare una semplice su Google per scoprire qualcosa in più su questa spezia.

Siamo abituati ad utilizzarla come spezia, ma la noce moscata, se utilizzata in dose eccessive, potrebbe causare allucinazioni. Assunta in dose non consigliate può causare deliri ed allucinazioni, ed ancora ansia e paranoie. Gli effetti allucinogeni della noce moscata risalgono addirittura all’antico Egitto.

Tommy eliminato dalla scuola di Amici

Precisiamo che al momento non sappiamo se questa teoria è vera o meno, ma comunque anche Maria De Filippi ha parlato di fatti gravissimi. Nello stesso tempo nessuno ha voluto dire cosa hanno fatto i ragazzi quella notte ma di sicuro qualcosa è successo. Inoltre, sembra che Tommy si sia sentito male durante la notte, e questo avrebbe ancora di più peggiorato la situazione. Ecco perchè alla fine la produzione ha deciso di far rientrare Cricca…