UeD, Sara Shaimi commenta la storia tra l’ex Sonny e Aurora: “Figuracce…” (FOTO)

Ieri, due ex corteggiatori di UeD hanno annunciato la nascita della loro storia. Le persone in questione sono Sonny Di Meo, ex di Sara Shaimi e Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Ebbene, sulla faccenda ha deciso di intervenire proprio Sara, la quale ha sentito il bisogno di fare un po’ di chiarezza.

La ragazza, infatti, ha ricevuto tantissimi messaggi da parte di persone che le chiedevano di esprimere il suo parere a riguardo. Ebbene, dopo aver atteso un po’, l’ex tronista ha fatto delle rivelazioni molto interessanti.

Le parole di Sara sulla storia tra Sonny e Aurora

La nascita dell’amore tra Sonny Di Meo e Aurora Colombo ha fatto storcere il naso a molti telespettatori di Uomini e Donne e, a quanto pare, anche a Sara Shaimi. Il motivo risiede nel fatto che pare che la storia tra i due sia nata mentre Sonny era ancora fidanzato con la sua ex. In molti, infatti, hanno accusato il ragazzo di aver tradito la Shaimi e, a quanto pare, questa potrebbe essere proprio la verità.

In queste ore, infatti, in molti hanno chiesto a Sara di esprimere la sua opinione a riguardo. La giovane ha detto di non volersi dilungare sulla faccenda, poiché non le interessa e non ha nessuna intenzione di dare spazio e adito a certe persone. Ad ogni modo, qualche sassolino dalla scarpa se l’è voluto comunque togliere. A tal riguardo, la protagonista ha alluso al fatto che si siano persone che stanno facendo figuracce a go go, ma non solo.

La Shaimi lancia stoccate e poi si placa

Sara Shaimi ha lanciato anche un’altra velata stoccata al suo ex Sonny Di Meo per la nascita della relazione con Aurora Colombo. A tal riguardo, infatti, ha detto che per conoscere come siano andate davvero le cose, le persone non devono fare altro che mettersi in contatto con tutti i parenti e amici dell’ex coppia. Queste persone, infatti, sono a conoscenza della verità, pertanto, Sara non ha assolutamente nulla da dichiarare.

In seguito, poi, la ragazza ha esortato “certe persone” a viversi la loro vita e la loro storia d’amore senza preoccuparsi troppo di quello che dicono e pensano gli altri. In questo modo, infatti, non fanno altro che dimostrare di non essere felici e appagati abbastanza. Detto questo, la giovane ha palesemente ammesso di non voler più tornare sulla faccenda in quanto non ha più alcun interesse nel farlo.