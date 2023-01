Amici 22, noce moscata sniffata? Valeria Mancini rompe il silenzio

Durante la registrazione di Amici 22 di ieri pomeriggio, mercoledì 11 gennaio 2023, ci sono stati non pochi colpi di scena. La puntata in programma domenica 15 gennaio su Canale 5 dovrebbe vedere due eliminazioni e il ritorno di un ex eliminato.

Altri concorrenti, invece, sono stati puniti a causa di fatti gravi avvenuti nella notte di Capodanno. Pare, infatti, che alcuni partecipanti del talent show abbiano dato luogo a comportamenti illegali. Valeria Mancini si è espressa a riguardo. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Cosa è successo la notte di Capodanno ad Amici 22?

Dalle anticipazioni si apprende che Maria De Filippi ha spiegato che il corpo docenti dei Amici 22 ha avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in monda. La conduttrice si sarebbe mostrata particolarmente infuriata con il capobanda Wax, che avrebbe messo in pratica comportamenti scorretti insieme a NDG, Maddalena Svevi, Samu, Tommy Dali e Valeria Mancini. Quest’ultimi due sono stati eliminati e Cricca, uscito nella scorsa puntata, è rientrato in gara.

Sui social sono nate diverse teorie: c’è chi ha parlato di sostanze illegali, chi di alcol di troppo, chi di atti di vandalismo e chi di rapporti intimi di gruppo. Secondo indiscrezioni, alcuni ragazzi di Amici avrebbero sniffato della noce moscata che avrebbe causato deliri ed allucinazioni, ansia e paranoie. Gli effetti variano a seconda dell’individuo e della dose assunta, ma generalmente sono quelli poco prima citati.

Valeria Mancini eliminata da Amici 22: le parole sulla bravata di Capodanno

Ad ogni modo, in attesa di scoprire che cosa sia accaduto davvero, i responsabili di produzione hanno preso delle decisioni piuttosto drastiche. Sei alunni, infatti, sono stati puniti per cattiva condotta, sono state messe in atto cinque sfide dirette, le quali hanno decretato Valeria Mancini eliminata da Amici 22. Come si apprende dalle anticipazioni sulla registrazione, anche Tommy è stato eliminato per volere di Rudy Zerbi.

L’uscita della TikToker è quella più controversa: entrata nel talent a fine dicembre 2022, è stata in modalità sospesa fino all’ingresso ufficiale avvenuto nella scorsa puntata. Sette giorni dopo è stata punita ed eliminata per quanto accaduto la notte di Capodanno in Casetta. Chi è stato presente alla registrazione di Amici 22 ha riportato le parole di Valeria Mancini una volta fuori dalla Scuola di Amici. La ragazza ha commentato quanto accaduto dicendo che fosse totalmente ignara del fatto che stesse facendo cose non consentite dal regolamento. Nel caso in cui l’avesse saputo, infatti, si sarebbe comportata in maniera certamente differente.