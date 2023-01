Luca Onestini ripensa alla sua ex? Le parole inattese verso Ivana Mrazova al GF Vip

Il clima all’interno della casa del GF Vip è piuttosto teso tra alcuni concorrenti. In particolar modo, la tensione si taglia con il coltello tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Al contempo, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una confessione inedita sulla sua ex Ivana Mrazova.

Durante un gioco, infatti, Luca e Nikita non hanno fatto altro che lanciarsi delle velenosissime stoccatine. Dopo questo pseudo-scontro, però, Luca ha fatto delle confidenze ad alcuni coinquilini, che hanno lasciato tutti senza parole.

Il brutto gesto di Nikita contro Luca al GF Vip

Luca Onestini pensa ancora ad Ivana Mrazova? Questa è la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo da un po’ di ore. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui i concorrenti si sono cimentati in un gioco. Nello specifico, ciascuno di loro avrebbe dovuto dire delle cose ad alcuni coinquilini. Quando è stato il turno di Nikita, quest’ultima avrebbe dovuto dire a Luca in ginocchio di non averla mai illusa.

La ragazza si è dovuta sottoporre a questa cosa, ma non ha potuto non lanciare al suo coinquilino delle frecciatine. Dopo aver pronunciato la frase, con un’enfasi del tutto sarcastica, Nikita ha fatto il gesto del dito medio ad Onestini. Tutti sono scoppiati a ridere e Luca è rimasto alquanto basito. Il ragazzo, infatti, ha dato della rosicona alla sua compagna d’avventura. Dopo questa scena, però, il concorrente si è sfogato con alcuni coinquilini. (Continua dopo il video)

Onestini spiazza su Ivana Mrazova

Dopo il brutto gesto di Nikita Pelizon, infatti, Luca Onestini si è sfogato con Attilio Romita ed ha fatto delle confessioni sulla sua ex Ivana Mrazova. A tal proposito, ha detto che lei non si sarebbe mai sognata di rendersi protagonista di gesti così infantili e stupidi. Anche se le cose tra loro non sono funzionate per alcune ragioni importanti, Ivana è davvero una donna con la D maiuscola.

Queste parole, chiaramente, non sono passate inosservate. Gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di commentare l’accaduto sui social, chiedendosi se tra loro ci fosse una possibilità di tornare insieme. Almeno per il momento, però, Ivana non è minimamente intervenuta sulla faccenda, non esprimendo alcun parere. Non resta che attendere i prossimi giorni e le prossime puntate del GF Vip per capire se tra i due potrà esserci un confronto.