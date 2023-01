Chiara Ferragni cachet Sanremo 2023: ecco cosa ne farà dei soldi (VIDEO)

Come tutti, ormai, sapranno, Chiara Ferragni è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. In queste ore, però, la giovane influencer ha deciso di fare un annuncio a tutti i suoi fan in merito al cachet che percepirà da questa nuova esperienza.

Al momento non è trapelato in maniera ufficiale il compenso che la donna riceverà. La cosa certa, però, è che tutto l’interno importo verrà devoluto in beneficenza. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto la moglie di Fedez.

Ecco che farà Chiara Ferragni con il cachet del Festival di Sanremo 2023

In queste ore, Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista in conferenza stampa in cui ha parlato di Sanremo 2023 e, in particolar modo, del suo cachet. Successivamente, poi, la giovane ha riportato sui social quanto accaduto in conferenza ed ha fatto un annuncio che ha lasciato spiazzati tutti. Nello specifico, l’influencer ha detto di essere felicissima di annunciare che, l’intero importo che riceverà dalla sua partecipazione al Festival verrà devoluto in beneficenza.

Per l’occasione, la giovane ha scelto un’associazione che da anni si occupa del delicato tema inerente la violenza sulle donne. Essa si chiama D.i.Re. Sono anni che Chiara conosce le persone che operano presso questa associazione e per questo ha deciso di supportare in un modo decisamente consistente questa iniziativa. D.i.Re gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia.

Il video di Chiara e la reazione del web

Una volta presa la decisione di devolvere tutto il suo cachet ricavato dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha comunicato la cosa anche ai suoi fan di Instagram. Mediante un video, infatti, la giovane ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. A tal riguardo, ha ammesso che, particolarmente in questo periodo storico, è importante sensibilizzare le persone sul tema della violenza sulle donne.

Essa deve essere combattuta in ogni suo tipo di forma. Violenza non è solo quella fisica, ma anche quella psicologica ed economica. Nel 2023 non si può più tollerare che uomini decidano della vita e del futuro di una donna. La scelta di Chiara è stata molto apprezzata dai numerosi fan. In molti, infatti, si sono complimentati con lei ed hanno ribadito che, ancora una volta, si è confermata come la migliore. Ricordiamo che Chiara sarà presente nella prima e nell’ultima puntata del Festival di Sanremo.