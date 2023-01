Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 gennaio Marcello fa una scelta sul suo futuro

Le anticipazioni della puntata del 16 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Marcello sarà davvero devastato nel momento in cui verrà a conoscenza del fidanzamento ufficiale di Ludovica con Ferdinando. Umberto, dal canto suo9, festeggerà il suo grande traguardo raggiunto.

In merito a Veronica, invece, la donna potrà accettare il lavoro al grande magazzino. Per fortuna, Ezio è rinsavito, pertanto, potrà dargli una mano concreta dal punto di vista economico. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Colpo di testa di Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 16 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Veronica riprenderà il lavoro al grande magazzino. Dopo i tira e molla con Ezio, finalmente, quest’ultimo si convincerà a lasciare che la donna contribuisca economicamente al bene della famiglia. Nel frattempo, però, vedremo che anche Palma sarà alla ricerca di un lavoro. Su di un altro versante, poi, vedremo che Don Saverio ostacolerà la decisone presa da Perico e Clara. Quest’ultima deve iscriversi ad una gara ciclistica il cui premio è davvero importante. Il prete, però, si opporrà a questa decisione. Chi la spunterà alla fine?

In merito a Vittorio, invece, il direttore dello shopping center otterrà un premio molto importante. La campagna pubblicitaria che ha visto come protagonista Matilde ha dato i suoi frutti, pertanto, Conti riceverà un riconoscimento. L’uomo, però, rifiuterà di andare a ritirarlo. Molto probabilmente, il protagonista sarà ancora molto provato a causa di tutto quello che sta succedendo con Matilde.

Anticipazioni 16 gennaio: la scelta di Marcello

Le anticipazioni dell’episodio del Paradiso delle signore che andrà in onda lunedì 16 gennaio, inoltre, rivelano che Francesco continuerà a mantenere il segreto in merito a quella che è la sua vera ambizione. Marcello ha da poco appreso la decisione presa da Ludovica, di ufficializzare il fidanzamento con Torrebruna. Il giovane Barbieri, chiaramente, non potrà che rimanere profondamente turbato e addolorato per la piega che ha preso la faccenda.

A tal proposito, il ragazzo arriverà a fare una valutazione molto importante sul suo futuro. Dopo un’attenta riflessione, infatti, prenderà una decisione inattesa che riguarda il suo avvenire. Per contro, invece, Umberto sarà gioioso per il traguardo che è riuscito ad ottenere. Acquistare Palazzo Andreani sarà per lui motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Anche Ferdinando sarà molto soddisfatto di quello che ha ottenuto.