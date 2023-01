Oroscopo 13 gennaio 2023: Leone sbrigativi, Acquario indecisi

Secondo l’oroscopo del 13 gennaio, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere meno frettolosi. Per i Cancro sta per iniziare un periodo molto florido economicamente

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nell’ultimo periodo potreste aver peccato un po’ di egoismo, questo perché sentite il bisogno di rendere la vostra vita un po’ più soddisfacente. Se non ci siete ancora riusciti, continuate a insistere, ma non vi inaridite.

Toro. Giornata molto produttiva in ambito professionale. Ci sono delle faccende in sospeso che fareste bene a risolvere. In amore bisogna essere un po’ più presenti e partecipi delle necessitò altrui.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 13 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere pazienti. Soprattutto nel lavoro non è possibile ottenere tutto e subito, ma è necessario saper aspettare.

Cancro. Dopo aver passato alti e bassi dal punto di vista finanziario, finalmente ci saranno delle novità. Delle soddisfazioni arriveranno e voi potrete tirare un sospiro di sollievo, non arrendetevi proprio adesso.

Leone. Siete molto elastici e sbrigativi. Soprattutto dal punto di vista professionale riuscire a venire a capo di faccende anche piuttosto intricate. Avete un’ottima propensione al problem solving in questo periodo.

Vergine. Buon momento per iniziare un nuovo percorso formativo o lavorativo. I nati sotto questo segno possono osare un po’ di più poiché il momento è favorevole, quindi lo permette.

Previsioni 13 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ distaccati e distanti in ambito sentimentale. Molti di voi potrebbero avere come la sensazione di non riuscire a provare più nulla di davvero emozionate. Datevi solo del tempo.

Scorpione. Bisogna essere risoluti e caparbi per riuscire ad emergere. La settimana è stata piuttosto impegnativa, pertanto, l’oroscopo del 13 gennaio vi invita a recuperare un po’ di tempo da dedicare a voi stessi e alle persone care.

Sagittario. In amore dovete osare un po’ di più. Spesso tendete a nascondervi dietro un dito per paura di esporvi. Questo non è il giusto atteggiamento da adoperare, soprattutto ora che Venere è favorevole.

Capricorno. Non siete dei grandi sognatori. Nella vita avete imparato ad essere concreti e a guardare il bicchiere riempito a metà. Siete equi e decisi. In certi casi, però, abbandonate gli schemi e sentitevi più liberi.

Acquario. Siete un po’ indecisi in amore? Se non sapere in che direzione andare, lasciatevi guidare dai vostri sentimenti. Ricordate che non sempre quello che ci fa stare bene è giusto. Valutate se il gioco vale la candela.

Pesci. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, alcuni dei quali potrebbero lasciarvi anche particolarmente spiazzati. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere troppo frettolosi.